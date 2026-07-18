Kylian Mbappé au cœur d’un malaise en équipe de France : «Des tensions avec beaucoup de gens»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Nommé capitaine de l'équipe de France en 2023 suite à la retraite internationale d'Hugo Lloris, Kylian Mbappé était loin de faire l'unanimité pour ce rôle, lui qui a été préféré à Antoine Griezmann. Et le journaliste Romain Molina affirme d'ailleurs que de nombreux membres du vestiaire des Bleus à cette époque avaient un problème relationnel avec Mbappé...

Didier Deschamps avait dû faire un choix majeur après la Coupe du Monde 2022 au Qatar et la fin de l'histoire d'Hugo Lloris sous le maillot de l'équipe de France : trancher entre Antoine Griezmann et Kylian Mbappé pour le rôle de capitaine. C'est finalement l'attaquant du Real Madrid qui avait été privilégié par le sélectionneur national, un choix qui avait fait débat. De nombreux observateurs estimaient à l'époque que Griezmann méritait davantage cette considération, et il semblerait que même des joueurs de l'équipe de France aient partagé cette position...

« Il n'a jamais été un mec qui était apprécié par tout le monde » Interrogé dans le Lock in Show, Romain Molina a lâché quelques informations croustillantes à ce sujet et assure que Kylian Mbappé n'était pas apprécié dans le vestiaire de l'équipe de France en début d'année 2023, lorsqu'il a été désigné capitaine par Deschamps : « Le départ de Griezmann et les rumeurs par rapport au brassard de capitaine de Mbappé ? C'est vrai, ce ne sont pas que des rumeurs. Il n'a jamais été un mec qui était apprécié par tout le monde dans le groupe pour des problèmes d'ego. Quand tu entres dans le vestiaire et que tu dis tout le temps : 'les gars je vous ai encore sauvé aujourd'hui' bon. Il est très sympa, mais il avait des aspirations qu'on peut comprendre aussi à sa place. Deschamps a fait le choix Mbappé. A l'époque où il le fait, le choix ne passe pas bien dans le groupe parce que Mbappé a des tensions avec beaucoup de gens en interne. Mais depuis un an, il n'y a rien à redire », indique Molina.