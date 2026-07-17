Nouveau projet avec Paul Seixas : C’est déjà la folie sur le Tour de France !

Pierrick Levallet

Après avoir tenu tête à Tadej Pogacar sur Liège-Bastogne-Liège, Paul Seixas s’est engagé sur cette édition du Tour de France. CMA CGM s’est d’ailleurs livré sur le nouveau projet lancé en partenariat avec Decathlon incluant le coureur de 19 ans. Et l’entreprise a révélé qu’un vent de folie soufflait déjà autour de ce programme.

Et si le cyclisme français tenait son nouveau phénomène en Paul Seixas ? Du haut de ses 19 ans, le coureur a longtemps tenu tête à Tadej Pogacar avant de s’incliner sur Liège-Bastogne-Liège. Le crack s’est alors engagé sur cette édition 2026 du Tour de France avec pour objectif de concurrencer le Slovène de nouveau. CMA CGM a d’ailleurs révélé qu’un certain engouement était en train de se créer autour l’équipe formée par son partenariat avec Decathlon et comprenant Paul Seixas.

«Le fait que ce soit une équipe française et ambitieuse crée l'engouement» « Il y a un lien très fort sur le suivi de l'équipe, les insides, les résultats. Le fait que ce soit une équipe française et ambitieuse crée l'engouement. C'est aussi ce qui nous a convaincus de lancer ce partenariat » a d’abord expliqué Benoît Tournebize, directeur de la communication du groupe CMA CGM, dans des propos rapportés par L’Equipe.