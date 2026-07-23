Cyclisme - Tour de France : Premier signe de faiblesse chez UAE ? Pogacar en parle

Alexandre Higounet

Depuis quelques jours, et alors que son principal rival Remco Evenepoel semble arriver à son pic de forme, l'équipe UAE de Tadej Pogacar apparaît un peu moins solide, fatiguée par la quantité astronomique d'efforts accomplis depuis le départ du Tour de France. Le leader slovène, qui a constaté la mauvaise journée d'hier, a évoqué le sujet.

Depuis quelques jours, et notamment depuis le début de la semaine, l'équipe UAE montre des premiers signes de faiblesse. Très sollicités depuis le Grand Départ à Barcelone, certains équipiers de Tadej Pogacar marquent clairement le pas. Isaac Del Toro, son premier lieutenant, apparaît ainsi moins aérien qu'au début de l'épreuve alors qu'Adam Yates, l'un des gros équipiers du Slovène en montagne, est très affaibli après avoir traîné toute l'étape d'hier loin derrière le peloton, malade. Aujourd'hui, alors que l'étape est partie rapidement, plusieurs autres équipiers ont d'ores et déjà cédé, comme Tim Wellens et Brandon McNulty.

Après Adam Yates, Tim Wellens et Brandon McNulty montrent des signes de faiblesse chez UAE En soi, cela n'apparaît pas suffisant pour créer une véritable menace autour de Pogacar, a fortiori si le Slovène reste lui à son top. Mais si l'on ajoute à cela la progression marquante de Remco Evenepoel, qui monte en puissance au fil des jours, le contexte apparaît légèrement plus incertain.