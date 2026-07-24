Cyclisme - Tour de France : « Ses adversaires pensent que Pogacar est atteint »

Alexandre Higounet

Plus les heures passent et plus l'hypothèse se renforce que des grandes offensives soient lancées aujourd'hui et demain par les principaux adversaires de Tadej Pogacar, notamment Remco Evenepoel, devant les vrais signes de faiblesse montrés par l'équipe UAE depuis trois jours. A l'occasion du podcast du Het Laatste Nieuws, le journaliste Ruben Van Gucht l'affirme même avec certitude.

Avec l'accumulation des signes de faiblesse montrés par l'équipe UAE depuis quelques jours, entre les journées calvaire d'Adam Yates et Tim Wellens, l'abandon de Brandon McNulty, et les difficultés avérées de Florian Vermeersch, les adversaires principaux de Tadej Pogacar, qu'il s'agisse notamment de Remco Evenepoel ou Paul Seixas, commencent à croire de plus en plus à un renversement de la table. Ou au moins à un affaiblissement possible du maillot jaune.

« Pogacar pourrait être en danger » A l'occasion du podcast du Het Laatste Nieuws, Ruben Van Gucht, un journaliste belge, s'est montré extrêmement clair sur le sujet : « On ignore pour l'instant si Pogacar présente lui-même des symptômes. Mais d'après les informations qui nous parviennent, ses adversaires pensent au moins qu'il est atteint d'une maladie ». Pour Tom Boonen, il ne fait aucun doute, qu'Evenepoel va passer à l'offensive : « Les UAE ne vont pas dire ce qui se passe réellement et ils vont essayer de garder leur calme. Mais s'il y a vraiment un malade dans l'équipe, c'est fatal et ils pourraient vraiment se retrouver en difficulté dans les deux prochains jours. Si son équipe abandonne, même Pogacar pourrait être en danger. L'ambiance est-elle tendue chez UAE ? Absolument. Demain (aujourd'hui) est l'occasion idéale pour Red Bull d'éliminer quelques équipiers de Pogacar dès le départ ».