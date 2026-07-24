Cyclisme - Tour de France : Ce signe sur l'inquiétude du clan Pogacar avant les Alpes...

Depuis quelques jours, l'équipe UAE Team Emirates, extrêmement sollicitée depuis le début du Tour de France, apparaît bien affaiblie autour de Tadej Pogacar, alors que se profilent les deux grandes étapes dans les Alpes. Et quelques réactions dans le staff de la formation laissent transparaître une réelle inquiétude.

La jurisprudence de la troisième semaine l'an dernier

Il tient dans une remarque de Joxean Fernandez-Matxin, le directeur sportif principal de l'équipe UAE. Pour bien le comprendre, il faut se souvenir que le Team UAE sait parfaitement manier l'intox pour masquer ses faiblesses. L'an dernier, alors que Pogacar était en grande difficulté avec un mal au genou et épuisé, le staff était ainsi parvenu à garder ça dans le plus grand secret, laissant même filtrer l'impression que si le maillot jaune faisait la tête en troisième semaine, c'était qu'il s'ennuyait en course devant le peu d'adversité... Or hier soir, devant l'évidence que Tim Wellens était lui aussi malade, Fernandez-Matxin a tenté une nouvelle fois de maintenir l'impression que l'équipe restait à la barre, que tout était sous contrôle, cherchant à laisser croire que le coureur belge s'était juste relevé pour garder ses forces en déclarant à Wielerflits, dans des propos rapportés par cyclinguptodate.com : « Adam Yates souffre de problèmes gastriques. Il a dû vomir, mais il se sentait mieux aujourd'hui. Avec Brandon, c'est différent. Il n'a pas de fièvre, pas le coronavirus et n'a été testé positif à rien. Mais il présente des symptômes, notamment un mal de gorge. Pour Tim, c'est aussi différent. Il n'est pas malade. Après avoir accompli sa tâche et avoir été lâché, il valait mieux récupérer. C'était une étape pour les échappées, nous ne visions pas la victoire. Dans ce cas, mieux vaut récupérer ». Si Wellens voulait récupérer, il serait assurément resté dans le gruppetto, arrivé quelques minutes avant lui. S'il ne l'a pas fait, c'est qu'il n'a pas pu tenir les roues. Wellens a d'ailleurs lui même avoué à Sporza, comme relayé par cyclinguptodate.com : « Sur n'importe quelle autre course, on abandonnerait, mais on ne fait pas ça sur le Tour. Je suis content d'avoir rallié l'arrivée ». Tout cela n'indique qu'une chose : au sein de l'équipe UAE, on essaie de le masquer, mais le fait est que Tadej Pogacar apparaît vulnérable en cette fin de Tour de France.