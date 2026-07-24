«Si j’avais su j’aurais prolongé ma carrière» : Un consultant de RMC «manque de respect» à une piste de l'OM... et ça ne passe pas du tout à Marseille

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après sa saison difficile terminée loin des attentes, l'OM doit se reconstruire cet été en pleine période de mercato. Le club a accumulé les soucis financiers et de nombreux départs sont en cours. Dans le sens des arrivées, plusieurs pistes ont déjà été évoquées, à commencer par celle de Djibril Sidibé. Le joueur, qui va fêter ses 34 ans dans quelques jours, représente une bonne affaire pour le club phocéen puisqu'il est libre de tout contrat après son départ de Toulouse. Toutefois, une phrase de Maxime Chanot sur le défenseur a du mal à passer auprès de nombreux internautes.

Il ne faut pas énerver les supporters marseillais et particulièrement en ce moment dans cette période difficile où le club doit préparer avec minutie la prochaine saison. L'OM a réalisé une saison décevante et n'a pas réussi à remplir ses objectifs. Proche de la catastrophe financièrement, le club doit vendre beaucoup pour recruter un peu. Il semble donc difficile de viser des profils qui mettent l'eau à la bouche et celui de Djibril Sidibé ne permet pas de s'extasier. Mais une attaque gratuite sur l'ancien joueur du LOSC et de Monaco n'a pas plu du tout à Marseille sur les réseaux sociaux.

💬ℹ️ Maxime Chanot allume la piste Djibril Sidibé à Marseille :



« Si j’avais su que l’OM viserait ce type de joueur, j’aurais prolongé ma carrière de 2 ou 3 ans. Ce n’est pas sérieux de cibler un profil comme ça. »



👉 Il force ou il dit tout haut ce que beaucoup pensent ?



RMC… pic.twitter.com/qEo4JHAWcm — Peuple Olympien (@peupleolympien) July 23, 2026

L'OM vise Djibril Sidibé Comme l'OM doit faire face à une situation très tendue sur le plan financier, le mercato du club peine à décoller. Les dirigeants doivent en effet réfléchir à des pistes peu coûteuses pour recruter et Djibril Sidibé présente l'avantage d'être libre de tout contrat après ses deux saisons passées à Toulouse. Le joueur de 33 ans fait preuve d'une grande expérience à l'image de son titre de champion du monde en 2018 obtenu avec la France. Il avait alors disputé un match en phase de poules et compte 18 sélections au total en Equipe de France. Avec Lille et Monaco, il a également disputé la Ligue des champions. Le défenseur, qui peut jouer sur le côté comme dans l'axe, n'est pas une piste qui enchante grandement Maxime Chanot...

« Ce n’est pas sérieux de cibler un profil comme ça » Ancien défenseur à peine plus âgé que Djibril Sidibé (36 ans), Maxime Chanot a arrêté sa carrière après son passage au Los Angeles FC, lui qui n'a jamais connu mieux que la Ligue 2 avec Ajaccio en France. L'ancien international luxembourgeois a eu des mots durs concernant Djibril Sidibé dans l'After Foot sur RMC : « Si j’avais su que l’OM viserait ce type de joueur, j’aurais prolongé ma carrière de deux ou trois ans. Ce n’est pas sérieux de cibler un profil comme ça. » Une prise de parole relayée sur les réseaux sociaux qui n'a pas manqué de faire réagir.