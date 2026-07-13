Mercato - Ça bouge à l’OM : Une nouvelle piste révélée en défense !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si la priorité est actuellement de vendre, l’OM explore tout de même certaines pistes afin de renforcer son effectif. Les dirigeants marseillais regarderaient notamment du côté des joueurs en fin de contrat et qui n’ont pas encore trouvé de nouveau club. En ce sens, des renseignements auraient été pris concernant Malang Sarr, libre depuis son départ du RC Lens.

La semaine dernière, les joueurs de l’OM ont fait leur retour à l’entraînement sous la houlette de leur nouvel entraîneur Bruno Genesio, mais beaucoup d’entre eux ne devraient plus être là une fois le mercato estival terminé. Le club a besoin de vendre, et beaucoup, et il est donc difficile de savoir à quoi ressemblera le prochain effectif, mais les dirigeants marseillais pourraient tout de même essayer de se renforcer à moindre coût.

L’OM s’est renseigné sur Malang Sarr Dans cette optique, l’OM serait intéressé par Malang Sarr. D’après les informations de Foot Mercato, Marseille aurait pris des renseignements concernant le défenseur âgé de 27 ans. Après deux saisons passées au RC Lens, le joueur formé à Nice a quitté les Sang et Or au terme de son contrat en fin de saison dernière. Il pourrait donc s’engager librement avec l’OM, mais d’autres clubs seraient intéressés. Toujours selon FM, la Real Sociedad serait également sur le coup, elle qui disputera aussi la Ligue Europa la saison prochaine.