Mercato : L’OM veut un joueur du FC Barcelone, la presse espagnole confirme

Axel Cornic

Après une saison catastrophique sur plusieurs points, l’Olympique de Marseille veut tout reconstruire et prépare quelques départs importants, comme celui de Mason Greenwood. Mais les dirigeants phocéens veulent également recruter et ils semblent avoir flairé le bon coup, du côté du FC Barcelone.

C’est un mercato très important pour l’OM. Dans le viseur de l’UEFA, le club phocéen doit absolument rentrer dans les clous du fair-play financier s’il ne veut risquer une exclusion de toute compétition européenne. Mais les Marseillais gardent tout de même des ambitions élevées pour la saison à venir, avec quelques recrues qui ont sans aucun doute été promises à Bruno Genesio, le nouveau coach.

Qui va débarquer à l’OM ? Et des recrues il en faudra, puisque l’équipe marseillaise pourrait bientôt perdre deux éléments en attaque et au milieu de terrain. Le premier n’est autre que Mason Greenwood, dont le départ est annoncé depuis plusieurs semaines déjà. Après avoir longtemps été lié à l’AS Roma en Italie, l’ailier de 24 ans devrait finalement rejoindre la Turquie et Fenerbahçe. L’OM pourrait récupérer une indemnité autour des 50M€, ce qui ferait de l’Anglais la plus grosse vente de l’histoire marseillaise. Le second partant est Hamed Junior Traoré, qui est annoncé tout proche d’un retour en Serie A, au Genoa.