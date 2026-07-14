Transfert de Ferran Torres : Le PSG écœure encore le Barça sur le mercato !

Afin de remplacer Gonçalo Ramos, le PSG aurait jeté son dévolu sur Ferran Torres, dont le contrat au FC Barcelone s’achève en 2027. Après Ousmane Dembélé et Dro Fernandez, le PSG espère donc réaliser une autre belle affaire au Barça, ce qui ne passe pas inaperçu en Espagne.
Après avoir accéléré pour boucler certaines ventes, le PSG va désormais pouvoir passer au plan B de son mercato en renforçant son effectif. Dans cette optique, l'une de priorités est de dénicher le successeur de Gonçalo Ramos. Et selon plusieurs médias, Luis Enrique aurait jeté son dévolu sur Ferran Torres qui possède un profil de numéro 9 mobile comme les aime le coach espagnol. Pour boucler ce transfert, le PSG compte sur la situation contractuelle du joueur dont le bail au Barça s'achève en 2027. Par conséquent, après Ousmane Dembélé et Dro Fernandez, le PSG pourrait de nouveau profiter d'une situation favorable pour recruter un joueur du FC Barcelone. Ce qui commence à agacer le journaliste de SPORT Luis Miguelsanz.
Le PSG va encore profiter d'un joli coup au Barça ?
« Les chemins du Barça et du PSG se croisent bien trop souvent sur le marché des transferts, et presque toujours au profit du club parisien, qui, ces derniers temps, est très attentif aux opportunités du marché et jette souvent un œil vers le Camp Nou dans l’espoir de pouvoir porter un coup. C'est maintenant au tour de Ferran Torres, mais il y a quelques étés, ils avaient déjà réussi un coup avec Dembélé et, en janvier dernier, ils avaient recruté le jeune Dro pour une somme dérisoire. L'histoire des désaccords entre ces deux clubs commence à devenir légendaire et le Barça n'aura d'autre choix que d'en tirer le meilleur profit financier possible si, finalement, l'attaquant décide de partir et parvient à un accord avec les Parisiens », écrit-il dans son édito pour SPORT, avant d’en rajouter une couche.
«Les chemins du Barça et du PSG se croisent bien trop souvent sur le marché des transferts»
« Il ne faut pas non plus se faire d’illusions : le Barça, du moins au début de l’été, ne voyait pas d’un mauvais œil un éventuel départ de Ferran Torres. Non pas parce que ses performances n’étaient pas optimales, mais parce qu’il y avait des doutes quant à une prolongation à long terme et que, avec seulement un an de contrat restant, c’était le seul marché possible pour le transférer. Au Barça, on n’a rien forcé, mais on n’a pas non plus mis beaucoup d’énergie dans la prolongation de son contrat, si bien que l’intérêt manifesté par Paris envers Ferran aurait pu faire pencher la balance. Rien n’est encore décidé, mais il semble que si le PSG s’est pleinement impliqué dans cette affaire, c’est parce qu’il est convaincu que le transfert peut aboutir », ajoute Luis Miguelsanz.