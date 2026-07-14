Transfert de Ferran Torres : Le PSG écœure encore le Barça sur le mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Afin de remplacer Gonçalo Ramos, le PSG aurait jeté son dévolu sur Ferran Torres, dont le contrat au FC Barcelone s’achève en 2027. Après Ousmane Dembélé et Dro Fernandez, le PSG espère donc réaliser une autre belle affaire au Barça, ce qui ne passe pas inaperçu en Espagne.

Après avoir accéléré pour boucler certaines ventes, le PSG va désormais pouvoir passer au plan B de son mercato en renforçant son effectif. Dans cette optique, l'une de priorités est de dénicher le successeur de Gonçalo Ramos. Et selon plusieurs médias, Luis Enrique aurait jeté son dévolu sur Ferran Torres qui possède un profil de numéro 9 mobile comme les aime le coach espagnol. Pour boucler ce transfert, le PSG compte sur la situation contractuelle du joueur dont le bail au Barça s'achève en 2027. Par conséquent, après Ousmane Dembélé et Dro Fernandez, le PSG pourrait de nouveau profiter d'une situation favorable pour recruter un joueur du FC Barcelone. Ce qui commence à agacer le journaliste de SPORT Luis Miguelsanz.

Le PSG va encore profiter d'un joli coup au Barça ? « Les chemins du Barça et du PSG se croisent bien trop souvent sur le marché des transferts, et presque toujours au profit du club parisien, qui, ces derniers temps, est très attentif aux opportunités du marché et jette souvent un œil vers le Camp Nou dans l’espoir de pouvoir porter un coup. C'est maintenant au tour de Ferran Torres, mais il y a quelques étés, ils avaient déjà réussi un coup avec Dembélé et, en janvier dernier, ils avaient recruté le jeune Dro pour une somme dérisoire. L'histoire des désaccords entre ces deux clubs commence à devenir légendaire et le Barça n'aura d'autre choix que d'en tirer le meilleur profit financier possible si, finalement, l'attaquant décide de partir et parvient à un accord avec les Parisiens », écrit-il dans son édito pour SPORT, avant d’en rajouter une couche.