Accord trouvé sur le mercato : Le Paris FC tient son nouvel attaquant !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Pour sa deuxième année en Ligue 1, le Paris FC nourrit de belles ambitions sur ce mercato estival. Souhaitant continuer de grandir en termes d’effectif, le club parisien touche au but pour le transfert de Lassine Sinayoko. Le sérial buteur de l’AJ Auxerre va s’engager en faveur du PFC dans une opération qui pourrait atteindre les 10M€.

Le mercato estival s’annonce animé du côté du Paris FC. Pour sa deuxième saison consécutive au sein de l’élite du football français, l’autre club de la capitale se donne les moyens de ses ambitions. Jusque-là, le PFC a déboursé plus de 50M€ afin de renforcer son effectif. Patrick Zabi a été recruté contre 25M€ en provenance du Stade de Reims, Diego Coppola a été recruté contre 17,5M€, et plus récemment, c’est Pablo Pagis qui a rejoint le club en provenance de Lorient dans un transfert à 15M€.

Lassine Sinayoko va signer Si le jeune Emmanuel Mbemba formé au PSG a également signé, le Paris FC s’apprête à boucler une arrivée majeure au poste d’attaquant central. Comme l’annonce Foot Mercato ce lundi, Lassine Sinayoko. Furieux contre la direction de l’AJ Auxerre qui bloquait son départ, l’attaquant de 26 ans va bien rejoindre le PFC cet été, et a déjà passé sa visite médicale. Le montant de l’opération oscille entre 8M€ et 10M€ selon le média. Le buteur malien va évoluer sous les ordres du nouvel entraîneur Liam Rosenior.