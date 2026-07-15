Mercato : Un attaquant bien connu de la Ligue 1 proposé au Paris FC après la Coupe du monde 2026 ?

Axel Cornic

Pour sa première saison en Ligue 1, le Paris FC a montré des choses intéressantes, surtout avec Antoine Kombouaré à la tête de l’équipe. Mais ce dernier est parti et les dirigeants semblent vouloir partir sur une nouvelle lancée avec Liam Rosenior, qui pourrait voir quelques recrues de tout premier choix débarquer dans les prochaines semaines.

En l’espace d’un an, beaucoup de choses ont changé au Paris FC. Et ça va continuer, puisqu’après une première saison en Ligue 1, les propriétaires semblent vouloir mettre la barre plus haut. Ce ne sera évidemment pas avec Antoine Kombouaré, qui a réalisé des miracles depuis son arrivée sur le banc, mais qui a est déjà parti.

Un nouveau cycle s’ouvre au Paris FC C’est désormais Liam Rosenior qui le remplace et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il fait déjà l’unanimité au sein du PFC. « Ma famille et moi sommes très heureux d’accueillir Liam dans notre club et de le voir revenir dans notre championnat, en France. J’ai toujours été séduit par sa philosophie de jeu et par ce qu’il bâtissait avec ses équipes, souvent composées de jeunes joueurs » a déclaré le propriétaire Antoine Arnault. « Beaucoup de joueurs ont exprimé leur enthousiasme et nous le partageons car il illustre parfaitement le projet que nous voulons mettre en place pour installer durablement le Paris FC en Ligue 1 ».