Transfert à 120M€ : Accord trouvé, le PSG doublé par un grand club de Premier League ?

Alors qu’il était annoncé parmi les clubs intéressés par Yan Diomande, le PSG pourrait être contraint de se tourner vers d’autres pistes. Car l’international ivoirien de son côté se serait d’ores et déjà mis d’accord avec Liverpool. Il ne resterait plus qu’à s’entendre avec le RB Leipzig, qui réclamerait 120M€ pour s’en séparer.
Arrivé il y a seulement un an en provenance de Léganes, tout porte à croire que Yan Diomande ne fera pas une deuxième saison sous les couleurs du RB Leipzig. Auteur de 13 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues lors de l’exercice 2025-2026 et actuellement engagé à la Coupe du monde 2026, l’international ivoirien (12 sélections) est très courtisé, surtout par le PSG et Liverpool.
Accord entre Liverpool et Diomande
Si SPORT expliquait que Luis Enrique se serait personnellement impliqué dans ce dossier, l’intervention du technicien espagnol pourrait ne pas suffire. Car, d’après les informations de Média Foot, Yan Diomande se serait déjà mis d’accord avec les Reds, à la recherche du successeur de Mohamed Salah. Reste désormais à trouver un terrain d’entente avec le RB Leipzig, où l’ailier âgé de 19 ans est sous contrat jusqu’en 2030, qui réclamerait 120M€ pour accepter de s’en séparer.
« Mes agents s’en occupent »
Même Emerse Faé n’a pas échappé aux questions sur l’avenir de son joueur. Après la victoire de la Côte d’Ivoire face à l’Équateur (1-0), le sélectionneur des Éléphants avait déclaré : « Quand on était en France pour la préparation, les journalistes disaient qu’il allait signer au PSG. Maintenant, aujourd’hui, j’arrive aux États-Unis on me dit qu’il va signer à Liverpool. On verra. Je pense qu’il est très concentré sur le mondial d’abord, et après il prendra la meilleure décision pour la suite de sa carrière. » Le principal intéressé quant à lui avait renvoyé la balle dans le camp de ses agents : « Mes agents s’en occupent et moi je suis plus concentré sur ma Coupe du monde. C’est le plus important. Ce n’est pas tout le temps, c’est tous les quatre ans donc je profite au maximum. Le reste, on verra. »