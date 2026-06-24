Transfert à 120M€ : Accord trouvé, le PSG doublé par un grand club de Premier League ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il était annoncé parmi les clubs intéressés par Yan Diomande, le PSG pourrait être contraint de se tourner vers d’autres pistes. Car l’international ivoirien de son côté se serait d’ores et déjà mis d’accord avec Liverpool. Il ne resterait plus qu’à s’entendre avec le RB Leipzig, qui réclamerait 120M€ pour s’en séparer.

Arrivé il y a seulement un an en provenance de Léganes, tout porte à croire que Yan Diomande ne fera pas une deuxième saison sous les couleurs du RB Leipzig. Auteur de 13 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues lors de l’exercice 2025-2026 et actuellement engagé à la Coupe du monde 2026, l’international ivoirien (12 sélections) est très courtisé, surtout par le PSG et Liverpool.

Accord entre Liverpool et Diomande Si SPORT expliquait que Luis Enrique se serait personnellement impliqué dans ce dossier, l’intervention du technicien espagnol pourrait ne pas suffire. Car, d’après les informations de Média Foot, Yan Diomande se serait déjà mis d’accord avec les Reds, à la recherche du successeur de Mohamed Salah. Reste désormais à trouver un terrain d’entente avec le RB Leipzig, où l’ailier âgé de 19 ans est sous contrat jusqu’en 2030, qui réclamerait 120M€ pour accepter de s’en séparer.