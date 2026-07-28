Yan Diomandé fait une erreur en rejoignant le Real Madrid : Le scénario imaginé dans l’After Foot pour son transfert, «tu vas voir ton entourage et tu leur dis: 'je veux aller au PSG'»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’il semblait proche de rejoindre le PSG, Yan Diomandé va finalement s’engager en faveur du Real Madrid dans le cadre d’un transfert avoisinant 120 millions d'euros. Dans l’After Foot, Kevin Diaz a salué la stratégie parisienne, estimant que l’ailier ivoirien aurait dû faire le forcing auprès de son entourage pour rejoindre la capitale.

C’est désormais de l’histoire ancienne entre Yan Diomandé et le PSG, qui a fait savoir dans un communiqué transmis aux médias la fin de son intérêt pour l’ailier ivoirien de 19 ans : « Le montant du transfert demandé ainsi que les exigences salariales étaient totalement disproportionnés et de nature à déséquilibrer le marché. Le PSG ne dérogera pas à ses principes de gestion financière rigoureuse et d’équilibre de l’effectif. » Le Real Madrid est en passe de boucler officiellement le deal pour un montant supérieur à 100 millions d’euros. « À la fin, ils voulaient des montants fous, pour un joueur qui a du potentiel, mais qui, il y a un an, jouait en Deuxième Division espagnole, hallucine le PSG en interne, dans des propos rapportés par L’Equipe. Nous n’allons pas casser la banque et nous détourner de notre politique pour un joueur juste parce qu’un club vient avec des feux d’artifice. » Dans l’After Foot, Kevin Diaz a félicité la direction parisienne pour cette décision.

« On leur a trop reproché à un moment ce truc-là pour ne pas maintenant louer le fait qu’ils veulent gérer et maîtriser leurs dépenses » « J’aime bien le fait que le Paris Saint-Germain ne veuille pas aller dans la surenchère. Ils ont un prix et je pense quand même que Luis Campos avec l’équipe autour de lui bossent bien et connaissent bien le marché, a salué le consultant de RMC. Et encore, selon moi le marché ne veut pas forcément dire grand-chose. L’offre et la demande, tu peux avoir de l’offre pour un truc claqué au sol et puis il y a quelqu’un qui va l’acheter mais ça ne veut pas dire que c’est le prix réel. C’est le prix à l’instant T de quelqu’un qui a voulu se faire plaisir ou qui a cédé à la surenchère. Moi, le fait que le Paris Saint-Germain ne veuille pas céder à une certaine forme de surenchère… On leur a trop reproché à un moment ce truc-là pour ne pas maintenant louer le fait qu’ils veulent gérer et maîtriser leurs dépenses. »

« Aller au Real à 19 ans pour 120 battons, il va falloir être très très costaud pour réussir à s’épanouir » Aux yeux de Kevin Diaz, l’international ivoirien prend un gros risque en rejoignant le Real Madrid dans le cadre d’un transfert XXL. « Aujourd’hui, je pense que Diomandé est un très bon joueur mais il est trop jeune pour valoir ce genre de prix et montants de transferts. Combien de transferts à plus de 100 millions d’euros ont vraiment fonctionné depuis 15 ans dans le football? Il y en a très très peu! En fait, ces joueurs-là ne peuvent pas valoir ces prix-là, poursuit-il. À part Neymar ou Mbappé… À un moment il va peut-être falloir réformer ce genre de trucs (le système des transferts). Aujourd’hui il faut peut-être réformer. Pas de façon démagogique à dire que c’est trop cher mais factuellement, sur les quinze dernières années, une majorité des transferts à plus d’une certaine somme n’ont pas fonctionné. Les faits sont là. À ces prix-là, souvent, ça ne fonctionne pas. » Un point de vue partagé samedi soir par Walid Acherchour. « Moi, j’aime beaucoup ce joueur, mais tu lui mets une cible dans le dos à 120 battons au Real Madrid, s’inquiétait le chroniqueur de l’After Foot au micro de RMC. C’est un joueur jeune, très brut, qui a encore une grosse marge de progression. Je ne comprends pas. Les mecs qui ont la vision en retard et qui se font assassiner. (…) C’est un jeune joueur dans un monde de requins qui va se faire broyer par le foot business. Aller au Real à 19 ans pour 120 battons, il va falloir être très très costaud pour réussir à s’épanouir là-bas. »