F1 - Réunion au sommet avec le clan Verstappen : C'est du sérieux !

L'avenir de Max Verstappen est au cœur de toutes les discussions. Il faut dire que son entourage s'est récemment réuni avec Helmut Marko à Amsterdam ces derniers jours. Et pour Ralf Schumacher, c'est du sérieux !
Alors que l'avenir de Max Verstappen est au cœur de toutes les discussions ces derniers jours, la réunion qui s'est tenue à Amsterdam entre Helmut Marko, Jos Verstappen et de Raymond Vermeulen, le manager du pilote Red Bull, a largement été commentée. A tel point que Ralf Schumacher estime que c'est très sérieux et que cela concerne forcément l'avenir de Max Verstappen.
Ralf Schumacher se lâche sur la réunion avec le clan Verstappen
« Il doit faire attention à ne pas se perdre dans toute cette histoire », confie-t-il dans un premier temps au micro de Sky Allemagne avant d'évoquer plus en détails cette fameuse réunion. « S’il avait seulement rencontré le père de Max, j’aurais dit : "Très bien, ils vont peut-être simplement boire un café". Mais les trois ensemble, avec le manager et le père, et en plus à Amsterdam, aux Pays-Bas, cela donne une tout autre impression », ajoute Ralf Schumacher, écartant donc l'hypothèse d'une simple tentative de convaincre Helmut Marko de revenir au premier plan chez Red Bull : « Je ne peux pas imaginer cela ».
«Cela donne une tout autre impression»
Par conséquent, un départ de Max Verstappen ne semble avoir rien d'illusoire, au point que Ralf Schumacher anticipe même sa succession en donnant le nom des trois pilotes qui pourraient le remplacer : « S’il était possible de le recruter, mon premier choix serait Oliver Bearman, s’ils estiment qu’ils ne peuvent pas compter sur Hadjar. Ensuite, il y a Carlos Sainz, qui est un bon pilote. Le seul problème est qu’il n’a pas encore prouvé qu’il pouvait se battre pour le championnat du monde, mais Sainz a fait du bon travail. Je pense que Piastri appartient davantage à la catégorie de Carlos Sainz, même s’il a changé. Je crois qu’il a un peu souffert des tensions au sein de l’équipe l’an dernier, et le fait d’avoir eu le sentiment de ne pas disposer du même matériel que son équipier ne l’a pas aidé. Cela l’a affecté, et je pense que l’on voit qu’il n’est pas totalement heureux en ce moment ».