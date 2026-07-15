F1 - Réunion au sommet avec le clan Verstappen : C'est du sérieux !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'avenir de Max Verstappen est au cœur de toutes les discussions. Il faut dire que son entourage s'est récemment réuni avec Helmut Marko à Amsterdam ces derniers jours. Et pour Ralf Schumacher, c'est du sérieux !

Alors que l'avenir de Max Verstappen est au cœur de toutes les discussions ces derniers jours, la réunion qui s'est tenue à Amsterdam entre Helmut Marko, Jos Verstappen et de Raymond Vermeulen, le manager du pilote Red Bull, a largement été commentée. A tel point que Ralf Schumacher estime que c'est très sérieux et que cela concerne forcément l'avenir de Max Verstappen.

Ralf Schumacher se lâche sur la réunion avec le clan Verstappen « Il doit faire attention à ne pas se perdre dans toute cette histoire », confie-t-il dans un premier temps au micro de Sky Allemagne avant d'évoquer plus en détails cette fameuse réunion. « S’il avait seulement rencontré le père de Max, j’aurais dit : "Très bien, ils vont peut-être simplement boire un café". Mais les trois ensemble, avec le manager et le père, et en plus à Amsterdam, aux Pays-Bas, cela donne une tout autre impression », ajoute Ralf Schumacher, écartant donc l'hypothèse d'une simple tentative de convaincre Helmut Marko de revenir au premier plan chez Red Bull : « Je ne peux pas imaginer cela ».