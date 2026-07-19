Victor Wembanyama va faire son retour en équipe de France deux ans après les JO 2024 : «Il faut que sa présence devienne concrète»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Absent début juillet, Victor Wembanyama retrouvera l’équipe de France fin août, pour une double confrontation amicale face à la Serbie et la suite des qualifications de la Coupe du monde 2027. Frédéric Fauthoux, sélectionneur des Bleus, aurait préféré pouvoir compter sur lui plus tôt et a insisté sur la nécessité que sa présence « devienne concrète ».

Deux ans après la finale des JO de Paris 2024 perdue face à Team USA (87-98), Victor Wembanyama va faire son grand retour en sélection. Samedi, l’équipe de France a dévoilé les 15 joueurs convoqués fin août pour les deux matchs amicaux face à la Serbie (20 et 23 août) et la suite des qualifications de la Coupe du monde 2027, contre la Slovénie (27 août) et la Suède (30 août). Sans Wemby, ainsi qu’Evan Fournier, également de retour, les Bleus s’étaient imposés face à la Belgique (80-72) et la Finlande (98-69) début juillet.

«Nous aurions souhaité tester des choses avec lui» Une mauvaise surprise pour Frédéric Fauthoux, qui, en plus de Victor Wembanyama, a dû se passer de plusieurs joueurs qu’il comptait pourtant appeler, ce qui sera une nouvelle fois le cas. « Je m’attendais à composer avec autant d’absences ? Cet été, clairement non. Mais c’est comme ça… C’est ça toute la complexité de l’exercice. Nous avons la chance que Victor Wembanyama soit disponible et nous aurions souhaité tester des choses avec lui. Malheureusement, d’autres joueurs ont d’autres obligations, qui sont compréhensibles. Je pense à Bilal Coulibaly, Zaccharie Risascher, Guerschon Yabusele. C’est dommage car nous aurions pu avancer le puzzle plus rapidement. Mais ce n’est pas grave, nous le réaliserons en plusieurs parties. Ne nous plaignons pas, j’ai assez répété que nous avions beaucoup de joueurs à disposition et les fenêtres l’ont toujours prouvé. Cette équipe sera très compétitive, j’en suis sûr », a déclaré le sélectionneur de l’équipe de France dans un communiqué.