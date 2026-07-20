Dégoûté par le FC Barcelone, il va signer au PSG ?

En quête d’un nouveau joueur offensif pour compenser le départ de Gonçalo Ramos, le PSG s’intéresserait à Ferran Torres. Il faut dire que l’attaquant espagnol, dont le contrat s’achève dans un an, serait très remonté contre le FC Barcelone au point que son transfert vers le PSG se confirmerait.
Cette fois-ci, la Coupe du monde est bel et bien terminée, ce qui devrait donner un coup d'accélérateur au mercato. Et le PSG devrait faire partie des clubs particulièrement actifs dans les prochains jours. Les transferts de Lucas Digne et Maghnes Akliouche semblent en excellente voie, mais les Parisiens ne s'arrêteront pas en si bon chemin. Et pour cause, Luis Enrique souhaite également recruter un joueur pour compenser le départ de Gonçalo Ramos qui s'est engagé avec l'AC Milan, laissant vacant le rôle de concurrent d'Ousmane Dembélé. Dans cette optique, le technicien espagnol apprécie le profil de Ferran Torres, dont le contrat au FC Barcelone s'achève dans un an. Et d'après le journaliste David Bernabeu, le joueur de la Roja serait assez déçu de la façon dont le Barça s'est comporté avec lui.
Ferran Torres remonté contre le Barça ?
« Le Barça n'a fait aucun pas vers Ferran Torres pour lui dire qu'il voulait le prolonger. Il est sur une moyenne de 20 buts sur les deux dernières saisons et il considère qu'il a très bien saisi les opportunités laissées par Hansi Flick », lâche-t-il dans une vidéo diffusée par SPORT avant de poursuivre.
«Le Barça n'a fait aucun pas vers Ferran Torres»
« Je suppose qu'au fond de lui, il s'est dit : "Et pourquoi je ne serais pas l'attaquant numéro 1 ?" Mais le Barça n'a jamais envisagé que Ferran Torres devienne son numéro 9. Jamais, a insisté le journaliste du quotidien catalan. Ils l'ont toujours considéré comme un complément, un accompagnateur, un deuxième attaquant, un joueur que l'on estime beaucoup et qui peut être performant à tout moment, mais jamais comme la référence pour remplacer Lewandowski. Pour la succession de Lewandowski, le Barça a toujours pensé à recruter un attaquant », ajoute David Bernabeu.