Dégoûté par le FC Barcelone, il va signer au PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête d’un nouveau joueur offensif pour compenser le départ de Gonçalo Ramos, le PSG s’intéresserait à Ferran Torres. Il faut dire que l’attaquant espagnol, dont le contrat s’achève dans un an, serait très remonté contre le FC Barcelone au point que son transfert vers le PSG se confirmerait.

Cette fois-ci, la Coupe du monde est bel et bien terminée, ce qui devrait donner un coup d'accélérateur au mercato. Et le PSG devrait faire partie des clubs particulièrement actifs dans les prochains jours. Les transferts de Lucas Digne et Maghnes Akliouche semblent en excellente voie, mais les Parisiens ne s'arrêteront pas en si bon chemin. Et pour cause, Luis Enrique souhaite également recruter un joueur pour compenser le départ de Gonçalo Ramos qui s'est engagé avec l'AC Milan, laissant vacant le rôle de concurrent d'Ousmane Dembélé. Dans cette optique, le technicien espagnol apprécie le profil de Ferran Torres, dont le contrat au FC Barcelone s'achève dans un an. Et d'après le journaliste David Bernabeu, le joueur de la Roja serait assez déçu de la façon dont le Barça s'est comporté avec lui.

Ferran Torres remonté contre le Barça ? « Le Barça n'a fait aucun pas vers Ferran Torres pour lui dire qu'il voulait le prolonger. Il est sur une moyenne de 20 buts sur les deux dernières saisons et il considère qu'il a très bien saisi les opportunités laissées par Hansi Flick », lâche-t-il dans une vidéo diffusée par SPORT avant de poursuivre.