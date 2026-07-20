Luis Campos débarque au Brésil pour recruter un joueur : Il dit non au Barça et signe au PSG !

À la tête d’un réseau impressionnant de scouting, Luis Campos se déplace parfois en personne pour recruter un joueur. C’est ce qu’il a fait en 2023 lorsqu’il s’est rendu au Brésil pour négocier le transfert de Gabriel Moscardo qui était également dans le visiteur du FC Barcelone.
Toujours très actif sur le mercato, Luis Campos se déplace en personne pour superviser certains joueurs qu'il souhaite recruter. C'est notamment ce qu'il a fait avec Gabriel Moscardo, arrivé au PSG en provenance des Corinthians en janvier 2024. Et quelques mois plus tôt, le directeur sportif s'était rendu au Brésil pour le voir comme le raconte le milieu de terrain qui vient d'être prêté à l'Espanyol Barcelone.
Moscardo raconte son transfert au PSG
« Mon agent est arrivé – on disputait les derniers matchs de la saison avec les Corinthians – et m’a dit que le PSG était intéressé par ma signature, que Luis Campos allait venir au Brésil pour me voir jouer. Il m’a dit que c’était quasiment fait, mais que je devais faire mes preuves. J’ai joué deux matchs incroyables et ils m’ont engagé. Ensuite, il y a eu un désaccord avec les présidents des clubs concernant l’indemnité de transfert, mais le 27 décembre 2023, mon agent est venu me dire que tout était finalisé », confie-t-il dans une interview accordée à Mundo Deportivo.
«Luis Campos est venu au Brésil me voir jouer»
Et pourtant, Gabriel Moscardo était un joueur très convoité compte tenu de ses performances au Brésil. Au point qu'il révèle avoir eu des contacts avec le FC Barcelone : « Avant d’aller au PSG et avant de jouer professionnellement en équipe première, nous avions eu des contacts avec Barcelone. Mais les choses sont allées très vite. Ensuite, j’ai joué en équipe première et les choses se sont ralenties, et ça n’a rien donné. Il y a eu des contacts, mais très brefs, et quand j’ai commencé à jouer en équipe première des Corinthians, tout est tombé à l’eau. » Mais c'est finalement le PSG qui a raflé la mise.