Luis Campos débarque au Brésil pour recruter un joueur : Il dit non au Barça et signe au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

À la tête d’un réseau impressionnant de scouting, Luis Campos se déplace parfois en personne pour recruter un joueur. C’est ce qu’il a fait en 2023 lorsqu’il s’est rendu au Brésil pour négocier le transfert de Gabriel Moscardo qui était également dans le visiteur du FC Barcelone.

Toujours très actif sur le mercato, Luis Campos se déplace en personne pour superviser certains joueurs qu'il souhaite recruter. C'est notamment ce qu'il a fait avec Gabriel Moscardo, arrivé au PSG en provenance des Corinthians en janvier 2024. Et quelques mois plus tôt, le directeur sportif s'était rendu au Brésil pour le voir comme le raconte le milieu de terrain qui vient d'être prêté à l'Espanyol Barcelone.

Moscardo raconte son transfert au PSG « Mon agent est arrivé – on disputait les derniers matchs de la saison avec les Corinthians – et m’a dit que le PSG était intéressé par ma signature, que Luis Campos allait venir au Brésil pour me voir jouer. Il m’a dit que c’était quasiment fait, mais que je devais faire mes preuves. J’ai joué deux matchs incroyables et ils m’ont engagé. Ensuite, il y a eu un désaccord avec les présidents des clubs concernant l’indemnité de transfert, mais le 27 décembre 2023, mon agent est venu me dire que tout était finalisé », confie-t-il dans une interview accordée à Mundo Deportivo.