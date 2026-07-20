C'est réglé pour Michael Olise, un journaliste annonce son club pour la saison prochaine !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que la Coupe du monde vient de prendre fin, Michael Olise pourrait continuer à faire parler de lui puisqu’il souhaiterait signer au Real Madrid. Néanmoins, en Allemagne, on assure que son départ du Bayern Munich est impossible cet été.

Très en vue durant la Coupe du monde, Michael Olise s'est même offert le luxe de battre le record de Pelé. En effet, avec 7 passes décisives durant le tournoi, le joueur du Bayern Munich fait mieux que la légende brésilienne qui détenait le record d'offrandes sur un Mondial. Mais surtout, Michael Olise a démontré qu'il avait une entente parfaite avec Kylian Mbappé ce qui a suscité l'intérêt de Real Madrid sur le mercato. Néanmoins, selon le journaliste allemand Christian Falk, un départ du Français cet été semble impensable.

Olise ne quittera pas le Bayern ? « Je pense que le Real Madrid a autant de chances de recruter Michael Olise qu’Erling Haaland cet été ! Je suis content qu’ils se rendent compte qu’il n’y a aucune chance de recruter le Français cet été, et s’ils abandonnent cette piste, ils sont tout à fait libres de tenter leur chance avec Haaland. Mais je m’attends à ce que la réponse soit la même. Cet été : aucune chance. L’été prochain, je pense que ce sera très intéressant de voir ce qu’il adviendra d’Olise, qu’il signe ou non un nouveau contrat », lâche-t-il au micro de CFBayern Insider avant de poursuivre.