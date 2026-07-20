Mensonges et manipulation : Les révélations troublantes sur Greenwood et son comportement avec l’OM !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

C'est désormais officiel : Mason Greenwood a quitté l'OM pour s'engager avec le club turc de Fenerbahçe qui a fini par rafler la mise au terme d'un long feuilleton. Mais il semblerait que l'attaquant anglais et son entourage n'aient pas eu une attitude très respectueuse envers l'OM, faisant notamment pression afin d'obtenir le contrat le plus juteux possible à l'étranger. Explications.

Après avoir été durant deux saisons le meilleur élément offensif de l'OM, Mason Greenwood (24 ans) a donc été contraint de changer d'air cet été. Il faut dire que la situation économique du club phocéen, très critique, ne laissait aucune place au choix, et oblige l'OM à se débarrasser des éléments disposant d'une forte valeur marchande. Greenwood s'est donc engagé du côté de Fenerbahçe pour 39M€ ces derniers jours, et il semblerait que ce dossier ait fait l'objet de certains manipulations et de la part de l'attaquant anglais et de son entourage.

« Ce fut un long processus » Durant sa conférence de presse de présentation avec Fenerbahçe, Mason Greenwood a lui-même confirmé que son départ de l'OM avait été un véritable feuilleton qui s'était éternisé : « Ce fut un long processus. Il a fallu du temps pour le finaliser. Je suis très heureux d’être à Fenerbahçe. Je remercie tous ceux qui m’ont accueilli. Je suis prêt et impatient de commencer cette aventure. C’est incroyable de ressentir un tel soutien, les supporters de Fenerbahçe sont fantastiques. J’espère pouvoir leur rendre cet amour en marquant des buts sur le terrain. Ma famille est également très enthousiaste. Ma compagne est ravie de découvrir la culture turque. Nous avons deux filles, ce sera une expérience merveilleuse. Nous avons hâte d’être ici », a lâché l'ancien attaquant de Manchester United.