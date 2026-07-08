Rugby - Coupe du monde 2027 : Ce joueur du XV du France qui ne veut absolument pas y penser, «sinon je vais juste jouer pour ma gueule»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pressenti pour débuter la deuxième rencontre du XV de France dans le Championnat des Nations face à l’Australie ce samedi (9h40, heure française), une semaine après la défaite contre les All Blacks (34-32), Lenni Nouchi assure ne pas penser à la prochaine Coupe du monde en 2027, dans l’intérêt du collectif.

Le XV de France a rapidement dû gérer sa frustration après la courte défaite contre la Nouvelle-Zélande (34-32) en ouverture du Championnat des Nations, avec un deuxième match à venir ce samedi (9h40) contre l’Australie à Brisbane. Fabien Galthié aura cette fois-ci à sa disposition les finalistes du Top 14, dont le Montpellierain Lenni Nouchi qui compte bien sur les prochains rendez-vous internationaux pour mettre de côté la finale perdue face au Stade Toulousain.

« Si je joue, je serai le plus heureux » « Ouais, j'espère l’aborder de la meilleure des manières, confie Lenni Nouchi avant la rencontre de samedi qu’il devrait débuter. Je suis très content d'être ici, ça me permet de "switcher" aussi après la fin de championnat que j'ai eue avec Montpellier (défaite en finale du Top 14 contre Toulouse). Je suis juste très content d'avoir pu rejoindre le groupe France et si je joue, je serai le plus heureux. » Focalisé sur les échéances à court terme, le troisième ligne de 22 ans refuse en revanche de penser à la suite, et à la Coupe du monde en Australie.