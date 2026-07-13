C’est officiel : Le PSG annonce une signature !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Comme attendu ces derniers jours, le PSG a officialisé ce lundi la signature du premier contrat professionnel d’Adam Ayari. Un temps annoncé sur le départ, avec l’Ajax Amsterdam intéressé par son profil, le joueur âgé de 18 ans s’est finalement engagé pour les trois prochaines saisons avec son club formateur.

S’ils sont chaque année nombreux à partir vers d’autres horizons, Adam Ayari s'est engagé dans la durée avec le PSG. Dans le viseur de l’Ajax Amsterdam, le joueur âgé de 18 ans était pressenti pour s’en aller, avant de finalement changer d’avis. Le Parisien expliquait que Luis Campos s’était personnellement impliqué dans ce dossier, afin de lui présenter les perspectives qui l’attendaient s’il décidait de rester.

Premier contrat professionnel pour Ayari Et cela a porté ses fruits, puisque le PSG a officialisé ce lundi matin la signature d’Adam Ayari jusqu’en juin 2029. « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature du premier contrat professionnel d’Adam Ayari. Le milieu de terrain offensif de 18 ans est désormais lié au club de la capitale jusqu’en juin 2029 », a indiqué le club dans un communiqué.