C’est officiel : Le PSG annonce une signature !

Comme attendu ces derniers jours, le PSG a officialisé ce lundi la signature du premier contrat professionnel d’Adam Ayari. Un temps annoncé sur le départ, avec l’Ajax Amsterdam intéressé par son profil, le joueur âgé de 18 ans s’est finalement engagé pour les trois prochaines saisons avec son club formateur.
S’ils sont chaque année nombreux à partir vers d’autres horizons, Adam Ayari s'est engagé dans la durée avec le PSG. Dans le viseur de l’Ajax Amsterdam, le joueur âgé de 18 ans était pressenti pour s’en aller, avant de finalement changer d’avis. Le Parisien expliquait que Luis Campos s’était personnellement impliqué dans ce dossier, afin de lui présenter les perspectives qui l’attendaient s’il décidait de rester.
Premier contrat professionnel pour Ayari
Et cela a porté ses fruits, puisque le PSG a officialisé ce lundi matin la signature d’Adam Ayari jusqu’en juin 2029. « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature du premier contrat professionnel d’Adam Ayari. Le milieu de terrain offensif de 18 ans est désormais lié au club de la capitale jusqu’en juin 2029 », a indiqué le club dans un communiqué.
« Une immense fierté pour moi et pour ma famille »
Adam Ayari a également réagi à la signature de son premier contrat professionnel avec le PSG : « La signature de mon premier contrat professionnel avec le Paris Saint-Germain est une immense fierté pour moi et pour ma famille. J’ai la chance d’évoluer dans ce club depuis 2014 et de grandir au quotidien aux côtés de joueurs, d’éducateurs et de membres du staff qui m’ont beaucoup apporté. Je tiens à les remercier pour leur confiance et leur accompagnement tout au long de mon parcours. Cette signature représente une étape importante, mais ce n’est que le début. Je vais continuer à travailler avec humilité et détermination pour progresser, aider mes équipes à atteindre leurs objectifs et saisir les opportunités qui se présenteront à moi sous les couleurs Rouge & Bleu. »