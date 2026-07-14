Départ de l’OM : Voilà comment Mason Greenwood a provoqué son transfert !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Comme attendu depuis plusieurs semaines, Mason Greenwood a quitté l’OM. Un accord a été trouvé avec Fenerbahçe pour le transfert de l’ailier âgé de 24 ans, estimé à 42M€ bonus compris. Une opération dans laquelle Marseille ne réalisera pas une belle plus-value, mais rentrera au moins dans ses frais et répondra à la volonté de son joueur de partir.

Dans le viseur de l’AS Rome et l’Atlético de Madrid, tandis qu’Al-Ahli a fait une tentative de dernière minute, Mason Greenwood a finalement pris la direction de Fenerbahçe. Comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano, un accord total a été trouvé pour le transfert de l’ailier âgé de 24 ans. Une opération estimée à 42M€ bonus compris, sans oublier que Manchester United a un pourcentage sur une vente du joueur.

L’OM devrait récupérer environ 30M€ Selon Fabrizio Romano, les Red Devils récupéreront un peu plus de 10M€, ce qui laisserait donc près de 30M€ à Marseille. Le Phocéen confirme que l’OM ne touchera pas l’intégralité des 42M€ et précise que les dirigeants marseillais pouvaient difficilement réaliser une belle plus-value dans cette opération, en raison de la clause de rachat de Manchester United et de l’intéressement de Mason Greenwood sur son transfert. Des conditions qui ont limité la marge de manœuvre de la direction olympienne, mais étaient difficilement négociables au moment de le recruter à l’été 2024.