OM - C’est officiel pour Mason Greenwood : Un club étranger annonce son transfert !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

C’est désormais officiel, Mason Greenwood a quitté l’OM deux ans après son arrivée en provenance de Manchester United. Comme attendu, l’ailier âgé de 24 ans s’est engagé avec Fenerbahçe, qui a annoncé son arrivée ce mardi soir, dans le cadre d’un transfert estimé à 42M€, dont Marseille ne touchera qu’une partie.

L’OM a bouclé sa première grosse vente de l’été 2026. Depuis la fin de saison dernière et en raison des problèmes financiers rencontrés par le club, l’avenir de Mason Greenwood ne faisait pas vraiment de doute. Plus grosse valeur marchande de l’effectif et sans Ligue des champions la saison prochaine, tout laissait penser que l’Anglais ne serait plus à Marseille, mais il restait encore à savoir où il partirait.

Fenerbahçe officialise le transfert de Greenwood Ce sera finalement Fenerbahçe, bien que l’Atlético de Madrid et l’AS Rome étaient également intéressés. Ce mardi soir, le club turc a officialisé l’arrivée de Mason Greenwood. Comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano, l’opération est estimée à 42M€ bonus compris, mais la totalité de cette somme ne reviendra pas à l’OM. Manchester United avait un pourcentage sur une future revente de l’ailier âgé de 24 ans et devrait récupérer un peu plus de 10M€.