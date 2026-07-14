OM - C’est officiel pour Mason Greenwood : Un club étranger annonce son transfert !

C’est désormais officiel, Mason Greenwood a quitté l’OM deux ans après son arrivée en provenance de Manchester United. Comme attendu, l’ailier âgé de 24 ans s’est engagé avec Fenerbahçe, qui a annoncé son arrivée ce mardi soir, dans le cadre d’un transfert estimé à 42M€, dont Marseille ne touchera qu’une partie.
L’OM a bouclé sa première grosse vente de l’été 2026. Depuis la fin de saison dernière et en raison des problèmes financiers rencontrés par le club, l’avenir de Mason Greenwood ne faisait pas vraiment de doute. Plus grosse valeur marchande de l’effectif et sans Ligue des champions la saison prochaine, tout laissait penser que l’Anglais ne serait plus à Marseille, mais il restait encore à savoir où il partirait.
Fenerbahçe officialise le transfert de Greenwood
Ce sera finalement Fenerbahçe, bien que l’Atlético de Madrid et l’AS Rome étaient également intéressés. Ce mardi soir, le club turc a officialisé l’arrivée de Mason Greenwood. Comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano, l’opération est estimée à 42M€ bonus compris, mais la totalité de cette somme ne reviendra pas à l’OM. Manchester United avait un pourcentage sur une future revente de l’ailier âgé de 24 ans et devrait récupérer un peu plus de 10M€.
« J’espère que nous allons vivre une saison exceptionnelle »
À Fenerbahçe, Mason Greenwood devrait percevoir un salaire de 10M€ net par an et a déjà envoyé un message au supporters de son nouveau club : « Bonjour à toute la famille du Fenerbahçe. Je tiens simplement à vous remercier pour le soutien que vous m’avez témoigné ces dernières semaines. Je suis très heureux d’être ici. J’espère que nous allons vivre une saison exceptionnelle. C’est parti ! » En deux saisons, Mason Greenwood a disputé 81 matchs toutes compétitions confondues avec l’OM, pour un total de 48 buts et 17 passes décisives. Un sacré vide que Grégory Lorenzi devra réussir à combler.