OM - «Ma famille n’était pas trop chaude» : Quand le transfert de Dimitri Payet a failli capoter !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Bien que son aventure à l’OM se soit arrêtée il y a maintenant trois ans, Dimitri Payet y reste très attaché, ainsi qu’à Marseille, où il réside toujours aujourd’hui. Une ville qu’il aurait en revanche pu ne jamais rejoindre, car sa famille n’était pas vraiment emballée à l’idée d’y vivre au départ.

À l’été 2013, Dimitri Payet partait du LOSC pour rejoindre l’OM, qu’il quittait deux ans plus tard, avant d’y revenir en janvier 2017 après un passage à West Ham. Né à La Réunion, l’ancien international français (38 sélections) considère Marseille comme sa ville d’adoption et y vit toujours, malgré son départ du club en 2023, lui qui a annoncé la fin de sa carrière professionnelle au mois de mars dernier.

« Quand on passe presque dix ans dans un club et dans une ville, il y a forcément un attachement » « J’ai passé quasiment la moitié de ma carrière à l’OM. C’est quelque chose qui se fait rare dans le football moderne. Quand on passe presque dix ans dans un club et dans une ville, il y a forcément un attachement qui, naturellement, se fait. J’ai eu la chance d’avoir beaucoup d’amour et de soutien pendant toutes ces années, avec des hauts, des bas. Mais il n’en reste que de l’amour. Aujourd’hui, je vis ici, ma famille aussi. Au quotidien, je reçois encore beaucoup d’amour », a confié Dimitri Payet, dans un entretien accordé à La Provence.