OM - «Ma famille n’était pas trop chaude» : Quand le transfert de Dimitri Payet a failli capoter !

Bien que son aventure à l’OM se soit arrêtée il y a maintenant trois ans, Dimitri Payet y reste très attaché, ainsi qu’à Marseille, où il réside toujours aujourd’hui. Une ville qu’il aurait en revanche pu ne jamais rejoindre, car sa famille n’était pas vraiment emballée à l’idée d’y vivre au départ.
À l’été 2013, Dimitri Payet partait du LOSC pour rejoindre l’OM, qu’il quittait deux ans plus tard, avant d’y revenir en janvier 2017 après un passage à West Ham. Né à La Réunion, l’ancien international français (38 sélections) considère Marseille comme sa ville d’adoption et y vit toujours, malgré son départ du club en 2023, lui qui a annoncé la fin de sa carrière professionnelle au mois de mars dernier.
« Quand on passe presque dix ans dans un club et dans une ville, il y a forcément un attachement »
« J’ai passé quasiment la moitié de ma carrière à l’OM. C’est quelque chose qui se fait rare dans le football moderne. Quand on passe presque dix ans dans un club et dans une ville, il y a forcément un attachement qui, naturellement, se fait. J’ai eu la chance d’avoir beaucoup d’amour et de soutien pendant toutes ces années, avec des hauts, des bas. Mais il n’en reste que de l’amour. Aujourd’hui, je vis ici, ma famille aussi. Au quotidien, je reçois encore beaucoup d’amour », a confié Dimitri Payet, dans un entretien accordé à La Provence.
« Quand on allume la télé et qu’on parle de Marseille, ce n’est malheureusement jamais en bien »
Toutefois, l’ancien capitaine de l’OM a fait savoir qu’à « la base, ma famille n’était pas trop chaude pour venir ici. Quand on allume la télé et qu’on parle de Marseille, ce n’est malheureusement jamais en bien. Mais à force d’y vivre, de découvrir les alentours, le stade, le club, la passion autour, ça a matché. » Pour Dimitri Payet, ce qui le rapproche le plus des Marseillais sont « cette passion et cette folie. J’ai toujours choisi mes clubs en fonction des stades, de l’ambiance. Pour moi, le football, c’est ça, jouer dans des stades pleins, où il y a de la pression. Je ne pouvais pas mieux trouver qu’ici, à Marseille. »