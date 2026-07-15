Le feuilleton est terminé à l'OM : Mason Greenwood fait ses adieux sur Instagram !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, Fenerbahçe a officialisé la signature de Mason Greenwood, qui quitte l'OM - après deux ans passés à Marseille - pour 39M€. Après avoir paraphé un bail de quatre saisons en Turquie, l'attaquant anglais a tenu à faire ses adieux au club marseillais et à ses supporters, et ce, via Instagram.

Après avoir passé deux saisons à l'OM, Mason Greenwood a dû prendre le large. Alors que le club marseillais a de gros problèmes financiers, l'ailier droit anglais a dû se trouver un tout nouveau club. Et finalement, Mason Greenwood a choisi de rejoindre Fenerbahçe, qui a officialisé sa signature ce mardi soir. Comme l'a communiqué le club turc, le joueur a paraphé un bail de quatre ans, et son transfert lui coute 39M€ au total.

«Ce fut un privilège de représenter ce club» « Notre club est parvenu à un accord avec le club et le joueur anglais Mason Greenwood concernant son transfert. Un contrat de 4 ans a été signé avec le joueur âgé de 24 ans. Le montant total du transfert, soit 39 000 000 d'euros, sera versé à l'Olympique de Marseille en trois versements égaux sur une période de trois ans. De plus, la contribution de solidarité qui en découle, conformément aux directives de la FIFA, sera prise en charge par notre club. Nous souhaitons la bienvenue à Mason Greenwood au sein de notre famille et lui souhaitons de nombreuses victoires et titres de champion avec notre Fenerbahçe », peut-on lire sur le site officiel de l'OM.