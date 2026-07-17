Après Mason Greenwood, l'OM va boucler son deuxième gros transfert de l'été : C'est imminent !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Contraint de vendre cet été pour renflouer ses caisses et alléger sa masse salariale, l'OM s'est déjà séparé de Mason Greenwood, mais ne s'arrêtera évidemment pas en si bon chemin. Ainsi, Pierre-Emerick Aubameyang se rapproche très sérieusement du Deportivo La Corogne, ce serait même imminent.

Le mercato de l'OM risque de s'apparenter à une vraie cure d'austérité. Ces derniers jours, Grégory Lorenzi a même annoncé la couleur, il faut s'attendre à de nombreuses ventes. « Nous écouterons les offres intéressantes pour certains joueurs majeurs. Dire le contraire serait mentir. Mais cela ne signifie pas que tout le monde partira. Notre rôle est de trouver le meilleur équilibre entre les impératifs financiers et la compétitivité sportive de l'équipe », confiait le directeur sportif de l'OM en conférence de presse. Et sans surprise, cela s'accélère.

Aubameyang tout proche de La Corogne Ainsi, l'OM a déjà vendu Mason Greenwood qui s'est engagé avec Fenerbahçe pour environ 39M€. Cela permet au club phocéen non seulement de récupérer une indemnité de transfert qui est la bienvenue, tandis que la masse salariale s'allège exactement. Et c'est au tour de Pierre-Emerick Aubameyang de se rapprocher d'un départ. Selon les informations du journaliste de Sacha Tavolieri, le Gabonais a passé la première partie de sa visite médicale jeudi, et passera la seconde ce vendredi avant de parapher un contrat de deux ans avec La Corogne. L'OM doit envoyer un dernier document qui permettra à toutes les parties de boucler l'affaire.