Mercato : Un titi du PSG de retour en Ligue 1, l’annonce est imminente !

Pierrick Levallet

Si le mercato est animé du côté du PSG, il l’est aussi chez les autres clubs de Ligue 1. Le LOSC travaillerait notamment sur son recrutement estival pour la saison à venir. Les Dogues songeraient notamment à mettre la main sur un ancien titi parisien : Tanguy Nianzou Kouassi. L’annonce de son transfert serait même imminente.

Après son second sacre consécutif en Ligue des champions, le PSG a prévu un mercato animé. Et le club de la capitale n’est pas le seul en Ligue 1. Le LOSC aussi s’est penché sérieusement sur son recrutement estival. Les Dogues souhaitent offrir de nouvelles solutions à Davide Ancelotti, successeur de Bruno Genesio qui a signé à l’OM. La formation lilloise serait d’ailleurs sur le point de mettre la main sur un ancien Titi parisien.

Tanguy Kouassi revient en Ligue 1 ! D’après les informations du journaliste Matteo Moretto, Tanguy Nianzou Kouassi aurait passé sa visite médicale avec succès avec le LOSC. Le transfert serait bouclé à 100%. Il ne manquerait plus que l’annonce du club pour officialiser la chose. Le défenseur central de 24 ans va ainsi faire son retour en Ligue 1 après avoir quitté le PSG en 2020. L’ex-international Espoirs français va donc quitter le FC Séville très prochainement.