Mercato : Un titi du PSG de retour en Ligue 1, l’annonce est imminente !

Si le mercato est animé du côté du PSG, il l’est aussi chez les autres clubs de Ligue 1. Le LOSC travaillerait notamment sur son recrutement estival pour la saison à venir. Les Dogues songeraient notamment à mettre la main sur un ancien titi parisien : Tanguy Nianzou Kouassi. L’annonce de son transfert serait même imminente.
Après son second sacre consécutif en Ligue des champions, le PSG a prévu un mercato animé. Et le club de la capitale n’est pas le seul en Ligue 1. Le LOSC aussi s’est penché sérieusement sur son recrutement estival. Les Dogues souhaitent offrir de nouvelles solutions à Davide Ancelotti, successeur de Bruno Genesio qui a signé à l’OM. La formation lilloise serait d’ailleurs sur le point de mettre la main sur un ancien Titi parisien.
Tanguy Kouassi revient en Ligue 1 !
D’après les informations du journaliste Matteo Moretto, Tanguy Nianzou Kouassi aurait passé sa visite médicale avec succès avec le LOSC. Le transfert serait bouclé à 100%. Il ne manquerait plus que l’annonce du club pour officialiser la chose. Le défenseur central de 24 ans va ainsi faire son retour en Ligue 1 après avoir quitté le PSG en 2020. L’ex-international Espoirs français va donc quitter le FC Séville très prochainement.
Le LOSC pour se relancer après un passage mitigé à Séville ?
Lorsqu’il était au PSG, Tanguy Nianzou Kouassi était vu comme un talent prometteur. Thomas Tuchel misait régulièrement sur lui, n’hésitant notamment pas à repositionner Marquinhos au milieu de terrain pour lui donner un peu de temps de jeu. Mais cela n’avait pas réussi à convaincre le joueur, qui aspirait à un rôle plus important et avait donc signé au Bayern Munich en 2020. Son passage en Bavière n’a toutefois pas été une franche réussite puisqu’il a été miné par les blessures. Après avoir essayé de se relancer au FC Séville depuis 2022, il va donc faire son retour en Ligue 1 avec le LOSC cet été.