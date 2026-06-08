«J’ai pris 80 ans» : Un ancien international français balance sur l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Passé par Marseille de 2006 à 2014, Mathieu Valbuena connaît bien la pression que peut ressentir un joueur de l’OM. Pape Diouf, président du club au moment de son arrivée, l’avait prévenu qu’un an dans la cité phocéenne équivalait à dix années passées ailleurs, ce que l’ancien international français a fini par comprendre.

Arrivé à l’OM à l’été 2006 en provenance de Libourne, Mathieu Valbuena avait été prévenu par Pape Diouf : « Quand tu fais un an à Marseille, c’est comme si ça en faisait dix ailleurs. » Une phrase de celui qui a été président de l’Olympique de Marseille de 2005 à 2009 que l’ancien international français (52 sélections) n’a pas tout de suite compris, mais dont il a fini par comprendre le sens.

« Aujourd’hui, je peux dire que j’ai pris 80 ans à Marseille » « Sur le coup, je me suis dit : “Mais il est fou, lui !” Et en fait, il avait raison. Aujourd’hui, je peux dire que j’ai pris 80 ans à Marseille », a confié Mathieu Valbuena auprès de FootMarseille.com. Une pression que ce dernier a pu expérimenter pendant huit ans, avant de partir au Dinamo Moscou à l’été 2014, puis de revenir en Ligue 1 un an plus tard, pour rejoindre l’OL.