«Il se peut que mon Tour de France soit fini» : La grosse frayeur de Tadej Pogacar !

Après la 11e étape du Tour de France 2026, la plus rapide de l’histoire de la Grande Boucle, Tadej Pogacar a annoncé que sa course aurait bien pu se terminer entre Vichy et Nevers. Le Slovène s’est fait une grosse frayeur à cause d’un bidon présent sur la route et a bien failli perdre le contrôle de son guidon.
Le Tour de France 2026 aurait pu s’arrêter prématurément pour l’actuel Maillot Jaune. C’est ce qu’a révélé Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) ce mercredi à l’arrivée de la 11e étape, la plus rapide de l’histoire avec une moyenne de 51 km/h, remportée par le Norvégien Soren Waerenskjold (Uno-X Mobility). En ce qui concerne le Slovène, ce dernier a failli chuter à cause d’un bidon sur la route qui aurait pu mettre un terme à son Tour de France.
«Il y a un moment aujourd’hui, je me suis fait dessus»
« Il y a toujours quelque chose à perdre. Il y a un moment aujourd’hui, je me suis fait dessus. Il y avait un bidon sur la route, j'ai vraiment failli perdre le guidon. On était à 55 à l'heure et si je chute, il se peut que le Tour de France soit fini. Aujourd’hui, il s’agissait d’assurer la sécurité et il y a eu un moment où je me suis fait peur. Mais bon, je suis content que ce soit fini », a déclaré Tadej Pogacar au micro de France 2. « C’était très rapide. J’aime ces étapes très rapides, nerveuses. Je crois qu’on était à 51 km/h de moyenne aujourd’hui, c’est vraiment incroyable. »
«Quand il y a des coureurs très costauds devant, ça roule forcément plus vite derrière»
En ce qui concerne la rapidité de cette étape, Tadej Pogacar a expliqué : « Je pense que les coureurs commencent aussi à croire que, sur ce type d'étapes, une échappée peut aller au bout et jouer la victoire. On a déjà vu que c'était possible. Du coup, les spécialistes des échappées veulent tous en être. Et quand il y a des coureurs très costauds devant, ça roule forcément plus vite derrière, parce qu'il faut aller les chercher. Il y avait aussi un autre facteur aujourd'hui : on a eu le vent dans le dos toute la journée, donc évidemment, ça aide énormément. »