«Il se peut que mon Tour de France soit fini» : La grosse frayeur de Tadej Pogacar !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après la 11e étape du Tour de France 2026, la plus rapide de l’histoire de la Grande Boucle, Tadej Pogacar a annoncé que sa course aurait bien pu se terminer entre Vichy et Nevers. Le Slovène s’est fait une grosse frayeur à cause d’un bidon présent sur la route et a bien failli perdre le contrôle de son guidon.

Le Tour de France 2026 aurait pu s’arrêter prématurément pour l’actuel Maillot Jaune. C’est ce qu’a révélé Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) ce mercredi à l’arrivée de la 11e étape, la plus rapide de l’histoire avec une moyenne de 51 km/h, remportée par le Norvégien Soren Waerenskjold (Uno-X Mobility). En ce qui concerne le Slovène, ce dernier a failli chuter à cause d’un bidon sur la route qui aurait pu mettre un terme à son Tour de France.

«Il y a un moment aujourd’hui, je me suis fait dessus» « Il y a toujours quelque chose à perdre. Il y a un moment aujourd’hui, je me suis fait dessus. Il y avait un bidon sur la route, j'ai vraiment failli perdre le guidon. On était à 55 à l'heure et si je chute, il se peut que le Tour de France soit fini. Aujourd’hui, il s’agissait d’assurer la sécurité et il y a eu un moment où je me suis fait peur. Mais bon, je suis content que ce soit fini », a déclaré Tadej Pogacar au micro de France 2. « C’était très rapide. J’aime ces étapes très rapides, nerveuses. Je crois qu’on était à 51 km/h de moyenne aujourd’hui, c’est vraiment incroyable. »