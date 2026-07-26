Tour de France - Tadej Pogacar laisse planer le doute sur son avenir et donne le nom de son successeur : «Il a un potentiel et un talent incroyables pour me remplacer»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Bien parti pour remporter le Tour de France pour la cinquième fois de sa carrière, Tadej Pogacar a même aidé son coéquipier Isaac Del Toro a conservé sa place sur le podium et son maillot blanc samedi lors de la 20e étape, aux dépens de Paul Seixas. Le Slovène a en revanche indiqué qu’il ne serait plus là pendant encore très longtemps et voit en le Mexicain un coureur capable de le remplacer.

« Il y a un moment où j’ai atteint ma limite et j’ai craqué. » S’il a tout essayé, Paul Seixas ne terminera finalement pas sur le podium du Tour de France 2026. Le Français de 19 ans va certainement devoir se contenter de la quatrième place, n’ayant pas réussi à suivre son concurrent Isaac Del Toro lors de la 20e étape samedi. Ce dernier a aussi pu compter sur l’aide son coéquipier, bien parti pour remporter la Grande Boucle une cinquième fois : Tadej Pogacar.

«Je suis très heureux pour lui car nous nous entendons très bien et avons une excellente relation» « Depuis son arrivée dans l’équipe, Del Toro a apporté une énergie très positive, une excellente entente avec tout le monde et un grand sens de l’humour. Il est totalement investi. Il aurait pu disputer le Giro, la Vuelta ou n’importe quelle autre course, mais il est venu ici pour tout donner pour l’équipe. Le voir sur le podium est tout simplement incroyable. Je suis très heureux pour lui car nous nous entendons très bien et avons une excellente relation », a salué le Maillot jaune en conférence de presse. « J’ai toujours apprécié le travail de mes coéquipiers et tous les sacrifices qu’ils consentent pour moi. J’ai un immense respect pour chacun d’eux. C’est incroyable la difficulté de ce métier et tous les efforts qu’ils déploient pour atteindre cet objectif. Je pense que le monde du cyclisme ne réalise pas l’importance du travail d’équipe et la difficulté de défendre à la fois le maillot jaune et le maillot blanc. »

«Je ne serai plus en compétition très longtemps, et Isaac a un potentiel et un talent incroyables pour me remplacer» Alors qu’il fêtera ses 28 ans le 21 septembre prochain, Tadej Pogacar a laissé entendre qu’il n’avait plus beaucoup de temps devant lui. Et pour lui succéder, il voit en Isaac Del Toro le candidat parfait : « Je ne serai plus en compétition très longtemps, et Isaac a un potentiel et un talent incroyables pour me remplacer. » Une joie qui contraste avec le sentiment de Paul Seixas à l’arrivée de cette 20e étape, forcément déçu de voir le podium et le maillot blanc lui échapper. « Je dirais que je me sentais vraiment bien au départ et dans le col du Galibier mais j’ai craqué à la fin, c’est comme ça, ça fait partie du vélo. C’est sûr, c’est une bonne chose. Je suis forcément déçu de ne pas avoir pu me battre plus que ça pour le podium mais on va se satisfaire de cette 4e place », a réagi le Français.