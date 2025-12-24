OM - Officiel : Le successeur d'Aubameyang est connu !

Pierre-Emerick Aubameyang demeure à ce jour le seul joueur de Roberto De Zerbi à avoir empilé deux trophées de joueur du mois à l'OM depuis le coup d'envoi de la saison. Pour ses performances de décembre, Mason Greenwood a pris la place du Gabonais en cette veille de Noël comme l'a officialisé l'Olympique de Marseille.
Lors des trois dernières sorties de l'OM, à savoir l'Union Saint-Gilloise en Ligue des champions (3-2), l'AS Monaco en Ligue 1 (1-0) et Bourg-en-Bresse en Coupe de France (6-0), Mason Greenwood a été décisif. Le numéro 10 de l'Olympique de Marseille a trouvé le chemin des filets à quatre reprises au cours des trois rendez-vous en question.
Mason Greenwood officiellement MVP de l'OM en décembre
Ce qui lui a valu le trophée de joueur marseillais du mois de décembre. En ce jour de réveillon de Noël, l'Olympique de Marseille a publié une vidéo sur son compte X par le biais de laquelle Mason Greenwood est célébré comme étant le MVP de décembre.
Il remplace Aubameyang célébré en novembre
Pour la première fois de la saison, Mason Greenwood est récompensé de ce titre à l'OM. L'attaquant anglais succède à Pierre-Emerick Aubameyang qui avait lui-même récupérer le témoin de Robinio Vaz en octobre, de Geronimo Rulli en septembre et du Gabonais encore une fois au mois d'août.