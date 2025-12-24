OM - Officiel : Le successeur d'Aubameyang est connu !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pierre-Emerick Aubameyang demeure à ce jour le seul joueur de Roberto De Zerbi à avoir empilé deux trophées de joueur du mois à l'OM depuis le coup d'envoi de la saison. Pour ses performances de décembre, Mason Greenwood a pris la place du Gabonais en cette veille de Noël comme l'a officialisé l'Olympique de Marseille.

Lors des trois dernières sorties de l'OM, à savoir l'Union Saint-Gilloise en Ligue des champions (3-2), l'AS Monaco en Ligue 1 (1-0) et Bourg-en-Bresse en Coupe de France (6-0), Mason Greenwood a été décisif. Le numéro 10 de l'Olympique de Marseille a trouvé le chemin des filets à quatre reprises au cours des trois rendez-vous en question.

Mason Greenwood officiellement MVP de l'OM en décembre Ce qui lui a valu le trophée de joueur marseillais du mois de décembre. En ce jour de réveillon de Noël, l'Olympique de Marseille a publié une vidéo sur son compte X par le biais de laquelle Mason Greenwood est célébré comme étant le MVP de décembre.