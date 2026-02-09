PSG - Le transfert d’un champion du Monde annulé à la dernière minute

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Avant d'être racheté par le Qatar en 2011, le PSG était à deux doigts de réaliser un coup assez ambitieux sur le marché des transferts puisqu'un défenseur champion du Monde était sur le point de s'engager avec le club francilien en fin de carrière. Mais un élément a fait capoter sa signature au PSG à la dernière minute...

Bien avant d'avoir les moyens financiers du Qatar afin de pouvoir recruter des stars confirmées telles que Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Neymar ou encore Kylian Mbappé, le PSG tentait déjà des noms ronflants sur le marché des transferts. Ce fut notamment le cas lors du mercato estival 2008, lors duquel le club de la capitale était à deux doigts de signer un joueur mondialement connu et sacré champion du Monde avec l'équipe de France dix ans auparavant : Lilian Thuram. Mais un élément a finalement fait capoter son arrivée au PSG...

Magouille avec le PSG ? Le boss de l’OM crie au scandale https://t.co/iujldd1ovY — le10sport (@le10sport) February 8, 2026

« Vous m'avez fait peur... » En effet, sa visite médicale avec le PSG a finalement révélé une malformation cardiaque, et Lilian Thuram était revenu sur son transfert avorté en 2021 dans les colonnes de L'EQUIPE : « Au moment de la visite médicale, le docteur qui m'a fait l'échographie du coeur trouve que son épaisseur est un peu élevée. Sur le ton de la plaisanterie, je lui dis : "Vous m'avez fait peur. Comme j'ai un frère qui est décédé d'un problème cardiaque, j'ai cru que vous alliez me dire que je ne pourrais plus jouer au foot." Là, je vois sa mine se décomposer. Mais c'est la vie », relativise le champion du Monde 1998, qui a donc mis un terme à sa carrière en cet été 2008 et alors qu'il sortait d'une expérience de deux ans au FC Barcelone.