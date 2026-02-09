Transferts - L’OM sur une légende du PSG : «J’ai eu des offres…»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré la rivalité qui oppose l'OM et le PSG, nombreux sont les joueurs à avoir porté le maillot des deux clubs au cours de leur carrière. Cela aurait pu arriver à l'un des anciens buteurs emblématiques du club de la capitale, qui révèle avoir été approché par l'OM. Mais ce joueur légendaire du PSG n'a pas répondu favorablement à cette proposition.

Bien avant les Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, c'est une autre légende du PSG qui occupait le rôle de buteur. Passé par le Parc des Princes de 2003 à 2008, il a d'ailleurs marqué de son empreinte l'histoire du club de la capitale où s'est imposé comme un joueur particulièrement emblématique. Il s'agit bien évidemment de Pedro Miguel Pauleta. Mais l'histoire aurait pu être bien différence pour l'ancien buteur portugais, puisque l'OM l'avait approché pour un transfert avant qu'il ne signe au PSG en 2003.

« J’aurais pu partir à Marseille » C'est en tout cas ce qu'a révélé Pauleta au micro de Colinterview en février 2025 : « J’ai eu des offres avant de signer à Paris. J’aurais pu partir en Angleterre, à Lyon ou à Marseille. Mais je voulais aller au PSG. Je n’avais même pas besoin de marquer pour que les gens sachent que je suis un bon buteur. Je suis arrivé dans une ville totalement différente de Bordeaux, dans un club différent des Girondins, donc l’adaptation n’était pas la même », indique l'ancien numéro 9 du PSG, qui était donc courtisé par l'OM lorsqu'il s'apprêtait à quitter les Girondins de Bordeaux à l'époque.