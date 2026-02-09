Habib Beye cité dans une «histoire d’argent» : Les accusations qui font réagir sur La Chaine L’ÉQUIPE !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il a été officiellement démis de ses fonctions ce lundi, Habib Beye aurait eu plusieurs réclamations d’ordre économique pour accepter de quitter le Stade Rennais. Des informations démenties par le club dans un communiqué pourtant, sur le plateau de la Chaîne L’Équipe, on a laissé entendre que c’est lui qui en était à l’origine.

Dans un communiqué publié vendredi, le Stade Rennais, a dénoncé des « propos calomnieux » diffusés dans la presse à propos de son entraîneur, Habib Beye, démis de ses fonctions ce lundi, deux jours après la défaite à Lens (3-1). Selon certains médias, pour accepter de partir, le technicien aurait réclamé ses salaires pour cette saison et la suivante, ainsi qu’un pourcentage sur les transferts de Kader Meïté et Jérémy Jacquet, transférés respectivement à Al-Hilal et Liverpool pour un montant total estimé à 100M€.

« Des intérêts fantaisistes liés aux transferts de nos joueurs Jérémy Jacquet et Kader Meïté » « Le Stade Rennais F.C. a pris connaissance de propos calomnieux avancés dans les colonnes de certains médias à l’encontre du club et de son entraîneur Habib Beye, relatifs notamment à des intérêts fantaisistes liés aux transferts de nos joueurs Jérémy Jacquet et Kader Meïté. La direction du Stade Rennais F.C. tient à démentir ces allégations avec fermeté. À la veille d’un déplacement important, ces tentatives de déstabilisation sont indécentes et malhonnêtes. Le Stade Rennais F.C., dans son ensemble, joueurs, coach, staff, direction, met tout en œuvre pour retrouver une dynamique positive afin d’atteindre ses objectifs », a indiqué le Stade Rennais dans son communiqué.

Les dernières infos sur la crise à Rennes



« L'info selon laquelle Beye voudrait toucher de l'argent sur des transferts vient du club ! Il y a volonté de lui nuire. »#EDS pic.twitter.com/sS2eLPBoQd — L'Équipe du soir (@lequipedusoir) February 6, 2026