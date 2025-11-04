PSG - Clash avec Verratti : La révélation de Riolo que personne n'a vu venir !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Joueur du PSG de 2012 à 2023, Marco Verratti est rapidement devenu l'un des chouchous des fans parisiens. Mais voilà que l'Italien avait également de nombreux détracteurs. Daniel Riolo a notamment fait partie de ceux qui ont très souvent et violemment critiqué Verratti. Mais voilà que le journaliste de RMC avait ses raisons d'agir ainsi avec l'ancien du PSG.

Quand il fallait critiquer Marco Verratti, Daniel Riolo était en première ligne. En effet, au micro de RMC, la figure de l'After Foot a multiplié les attaques à l'encontre de l'ex-joueur du PSG, notamment lors de ses dernières années au sein du club de la capitale. Mais Riolo déteste-t-il vraiment Verratti ? Il a donné une réponse inattendue pour Colinterview.

« Je ne déteste personne » Evoquant Marco Verratti dans son livre, Le football selon moi, Daniel Riolo a alors expliqué à propos de l'ex-joueur du PSG : « Il y a des choses qui vont surprendre beaucoup de gens sur ma relation avec Verratti. Je ne le déteste pas ? Les gens se trompent quand les gens disent que je déteste qui que ce soit. Je ne déteste personne. Je raconte juste la relation ».