PSG - Clash avec Verratti : La révélation de Riolo que personne n'a vu venir !

Joueur du PSG de 2012 à 2023, Marco Verratti est rapidement devenu l'un des chouchous des fans parisiens. Mais voilà que l'Italien avait également de nombreux détracteurs. Daniel Riolo a notamment fait partie de ceux qui ont très souvent et violemment critiqué Verratti. Mais voilà que le journaliste de RMC avait ses raisons d'agir ainsi avec l'ancien du PSG.
Quand il fallait critiquer Marco Verratti, Daniel Riolo était en première ligne. En effet, au micro de RMC, la figure de l'After Foot a multiplié les attaques à l'encontre de l'ex-joueur du PSG, notamment lors de ses dernières années au sein du club de la capitale. Mais Riolo déteste-t-il vraiment Verratti ? Il a donné une réponse inattendue pour Colinterview.
« Je ne déteste personne »
Evoquant Marco Verratti dans son livre, Le football selon moi, Daniel Riolo a alors expliqué à propos de l'ex-joueur du PSG : « Il y a des choses qui vont surprendre beaucoup de gens sur ma relation avec Verratti. Je ne le déteste pas ? Les gens se trompent quand les gens disent que je déteste qui que ce soit. Je ne déteste personne. Je raconte juste la relation ».
« Souvent, mes excès vont contrer les excès des autres »
« Je l’explique beaucoup, souvent, mes excès vont contrer les excès des autres. Je trouvais tellement que l’idolâtrie autour de Verratti était exagérée par rapport au rendu sur le terrain qu’en fait, le fait que je contre cette idolâtrie me faisait pousser dans l’excès. J’étais tout seul face à une quantité énorme. Ça donne toujours l’impression que moi je suis en fixette », a ensuite fait savoir Daniel Riolo.