Transfert à l’OM : Jérôme Rothen craque en direct et tacle Benatia !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Présenté comme un grand espoir du club et un des attaquants les plus prometteurs en Europe, l’OM a malgré tout décidé de se séparer de Robinio Vaz, vendu à l’AS Rome contre 25M€ bonus compris. Une décision critiquée par Jérôme Rothen, alors que le club et notamment Medhi Benatia assurent qu’ils veulent instaurer plus de stabilité.

Une quinzaine de matchs avec Ligue 1 et Robinio Vaz n’est déjà plus un joueur de l’OM. Si les deux parties discutaient d’une prolongation, leurs positions étaient trop éloignées. Marseille a décidé de stopper les négociations et de mettre son joueur sur le marché, bien qu’il soit présenté comme un grand espoir du club et a souvent été encensé, que ce soit par Roberto De Zerbi ou Medhi Benatia.

Rothen tacle l’OM sur la vente de Vaz « Il y a deux choses : le discours des dirigeants et ce qu’il se passe. Le discours dithyrambique sur Vaz, ce n’est pas moi qui l’ai dit, c’est l’entraîneur, Medhi Benatia, Pablo Longoria, les gens à la direction du club. Tout le monde était unanime pour dire que c’était un phénomène », a réagi Jérôme Rothen dans Rothen s’enflamme sur RMC. « C’est ça qui me dérange. Tu nous vends un projet et puis quand tu vois qu’il y a une possibilité de le vendre 20-25M€… »