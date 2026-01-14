Transfert à l’OM : Jérôme Rothen craque en direct et tacle Benatia !

Présenté comme un grand espoir du club et un des attaquants les plus prometteurs en Europe, l’OM a malgré tout décidé de se séparer de Robinio Vaz, vendu à l’AS Rome contre 25M€ bonus compris. Une décision critiquée par Jérôme Rothen, alors que le club et notamment Medhi Benatia assurent qu’ils veulent instaurer plus de stabilité.
Une quinzaine de matchs avec Ligue 1 et Robinio Vaz n’est déjà plus un joueur de l’OM. Si les deux parties discutaient d’une prolongation, leurs positions étaient trop éloignées. Marseille a décidé de stopper les négociations et de mettre son joueur sur le marché, bien qu’il soit présenté comme un grand espoir du club et a souvent été encensé, que ce soit par Roberto De Zerbi ou Medhi Benatia.
Rothen tacle l’OM sur la vente de Vaz
« Il y a deux choses : le discours des dirigeants et ce qu’il se passe. Le discours dithyrambique sur Vaz, ce n’est pas moi qui l’ai dit, c’est l’entraîneur, Medhi Benatia, Pablo Longoria, les gens à la direction du club. Tout le monde était unanime pour dire que c’était un phénomène », a réagi Jérôme Rothen dans Rothen s’enflamme sur RMC. « C’est ça qui me dérange. Tu nous vends un projet et puis quand tu vois qu’il y a une possibilité de le vendre 20-25M€… »
« Dans ce cas-là, ne nous vends pas du rêve en début d’année ! »
Quand on lui a signalé que refuser une offre de 25M€ pour un joueur de 18 ans sans véritable expérience au plus haut niveau était tout de même difficile, Jérôme Rothen s’est alors emporté : « Dans ce cas-là, ne nous vends pas du rêve en début d’année ! On te parle de stabilité, que c’est gage de réussite à l’OM. L’année dernière, il y a eu 15 départs, 15 arrivées, mais c’est bien. Et puis l’effectif est fantastique, on a des grands joueurs… Ok, pas de problème écoute, vends-le. Attention, 25M€, c’est très bien vendu, mais les discours, j’ai du mal, d’un côté comme de l’autre. »