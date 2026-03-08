«Ça arrive dans le sud de la France…» : Bertrand Latour tacle l’OM, et ça fait mal !

Depuis le début de l'année 2026, l'OM a du mal à enchaîner les résultats positifs et c'est même plutôt la crise qui s'est installée dernièrement. Le club de la cité phocéenne a perdu confiance et a encore subi une déconvenue en se faisant éliminer de la Coupe de France en quarts de finale face à Toulouse, alors que le match était plutôt bien parti. Bertrand Latour n'a pas hésité à adresser un petit tacle au club.
En grande difficulté depuis de nombreuses semaines maintenant, l'OM est en train de changer. Le club s'est déjà séparé de Roberto De Zerbi et a un peu perdu pied. En Ligue 1, le podium est encore jouable mais il y a un adversaire qui a fière allure et qui satisfait grandement Bertrand Latour par rapport à Marseille.
Le RC Lens impressionne
Facile vainqueur du FC Metz ce dimanche, le RC Lens reste dans le bon rythme et ne pointe qu'à une petite longueur du PSG au classement. Le club croit en ses chances de victoire finale en Ligue 1 et réalise pour le moment une saison impressionnante. Le club peut en plus espérer décrocher un autre trophée en Coupe de France après sa qualification pour les demi-finales aux dépens de Lyon, après une séance de tirs au but très maîtrisée. Les Lensois auraient pourtant pu craquer en se faisant rejoindre dans les dernières minutes alors qu'ils menaient 2-0 à la mi-temps.
Bertrand Latour ose un petit tacle sur l'OM
Particulièrement bluffé par la prestation du RC Lens cette saison, Bertrand Latour note aussi la solidité mentale de cette équipe qui est complètement différente de l'état général du côté de l'OM. « Je suis bluffé par la qualité de cet effectif et par le recrutement initié par Jean-Louis Leca. Ce qui m’a plu dans cette qualification de cette semaine, et qui reflète la valeur de cette équipe, c’est que pendant un moment, vous avez la qualité de jeu, qu’ils n’ont pas toujours eu cette saison et qui peut leur permettre d’être champion de France, ce que je n’aurais jamais imaginé, puis cette capacité mentale, de ne pas s’écrouler quand c’est dur, comme ça arrive dans le sud de la France, mais au contraire à faire bloc pour être qualifié à la fin » commente-t-il sur le plateau du Canal Football Club.