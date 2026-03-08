«Ça arrive dans le sud de la France…» : Bertrand Latour tacle l’OM, et ça fait mal !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis le début de l'année 2026, l'OM a du mal à enchaîner les résultats positifs et c'est même plutôt la crise qui s'est installée dernièrement. Le club de la cité phocéenne a perdu confiance et a encore subi une déconvenue en se faisant éliminer de la Coupe de France en quarts de finale face à Toulouse, alors que le match était plutôt bien parti. Bertrand Latour n'a pas hésité à adresser un petit tacle au club.

En grande difficulté depuis de nombreuses semaines maintenant, l'OM est en train de changer. Le club s'est déjà séparé de Roberto De Zerbi et a un peu perdu pied. En Ligue 1, le podium est encore jouable mais il y a un adversaire qui a fière allure et qui satisfait grandement Bertrand Latour par rapport à Marseille.

«Vous êtes des m**des» : La réponse d’un joueur de l’OM aux supporters ! https://t.co/sUHI0f0Nu9 — le10sport (@le10sport) March 8, 2026

Le RC Lens impressionne Facile vainqueur du FC Metz ce dimanche, le RC Lens reste dans le bon rythme et ne pointe qu'à une petite longueur du PSG au classement. Le club croit en ses chances de victoire finale en Ligue 1 et réalise pour le moment une saison impressionnante. Le club peut en plus espérer décrocher un autre trophée en Coupe de France après sa qualification pour les demi-finales aux dépens de Lyon, après une séance de tirs au but très maîtrisée. Les Lensois auraient pourtant pu craquer en se faisant rejoindre dans les dernières minutes alors qu'ils menaient 2-0 à la mi-temps.