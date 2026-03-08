Avant Ester Exposito, Kylian Mbappé avait déjà sorti le grand jeu pour un rendez-vous romantique

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Actuellement blessé, Kylian Mbappé rate donc les matchs du Real Madrid. Mais voilà qu’on parle énormément du Français… pour des raisons extra-sportives. En effet, ces derniers jours, le flirt entre l’attaquant merengue et Ester Exposito a été révélé au grand jour. Alors que les deux célébrités se sont côtoyés dans des lieux prestigieux, ce ne serait pas la première fois que Mbappé met les petits plats dans les grands pour séduire une femme.

Kylian Mbappé aurait-il trouvé l’amour ? Alors que le joueur du Real Madrid se fait d’habitude très discret sur sa vie sentimentale, celle-ci a fait énormément parler au cours des derniers jours. Et pour cause… De passage à Paris pour soigner son genou, Mbappé en a profité pour passer du temps avec l’actrice Ester Exposito. Les deux célébrités ont passé du bon temps ensemble et des photos ont même été diffusées où on peut les voir en rendez-vous avec vue sur la Tour Eiffel. Un cadre idyllique.

« J’ai date Kylian Mbappé ? Oui je l’ai fait » Ce n’est pas la première fois que Kylian Mbappé organise un de ses rendez-vous romantiques à Paris. En 2025, Jenny Chicoine, une influenceuse canadienne, avait raconté son date avec l’attaquant du Real Madrid. « J’ai daté quelqu’un de vraiment cool. Pendant mon séjour à Paris, j’en ai profité. Je ne sais pas si je le datait, mais en gros j’ai fuck up, j’ai vraiment merdé au point que ça m’a fait mal pendant des mois. On était dans la même ville au même moment, on avait le même âge, c’était mon crush numéro 1, je me suis dit que si on a l’opportunité de se voir, je vais en profiter. Je l’ai vu. C’était Drake ? Ce n’est pas lui dont on parle, c’est un Français. Charles Leclerc ? Non. C’était Mbappé. Il est vraiment gentil. J’ai date Kylian Mbappé ? Oui je l’ai fait », avait-elle révélé dans un premier temps pour le podcast One Way.