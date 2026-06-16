Antoine Dupont : «Il n’y a rien qui te le remplace», Vincent Moscato s’inquiète pour le Stade Toulousain !

Axel Cornic

Revenu à la compétition en novembre 2025, après une grave blessure au genou droit, Antoine Dupont n’a pas encore retrouvé son meilleur niveau. Et son dernier pépin physique ne l’a pas aidé, avec de plus en plus de monde qui se demande s’il pourra revenir à temps pour offrir un nouveau Bouclier de Brennus au Stade Toulousain.

Il n’y a pas si longtemps, Antoine Dupont semblait intouchable. Il faut dire que le rugbyman a montré des choses plus incroyables les unes que les autres, mettant la barre très haut. C’est pour ça que lorsqu’il livre des prestations moins éclatantes depuis quelques mois, tous les fans du Stade Toulousain et du XV de France commencent à s’inquiéter.

« Même s’il fait des entrainements à haute intensité, ce ne sont pas des matchs » C’est notamment le cas en cette fin de saison, puisque Dupont a raté les derniers matchs de la saison régulière de Top 14. Large leader, son club s’est directement qualifié pour les demi-finales et affrontera ce vendredi le Racing 92, avec le demi de mêlée de 29 ans qui est très attendu. Et certains observateurs ne sont pas vraiment optimistes pour le moment concernant son retour au plus haut niveau. « Il n’y a aucune assurance. Même s’il fait des entrainements à haute intensité, ce ne sont pas des matchs. Les chocs, la confrontation, la pression... Il n’y a rien qui te le remplace ! » a fait remarquer Vincent Moscato, sur RMC.