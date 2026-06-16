France/Sénégal : «Il est l’heure», la soirée qui va tout changer pour Ousmane Dembélé ?

Axel Cornic

Ce mardi soir, l’équipe de France va jouer son premier match de cette Coupe du monde 2026, face au Sénégal. Les débats font rage juste avant l’entrée en lice des joueurs de Didier Deschamps et c’est le cas pour le capitaine Kylian Mbappé, mais également pour un Ousmane Dembélé qui est attendu au tournant.

Avant même le début de la Coupe du monde 2026, l’équipe de France était annoncée comme l’une des grandes favorites pour la victoire finale. Il faut dire que Didier Deschamps peut compter sur certains des meilleurs joueurs de la planète football et c’est notamment le cas en attaque. Mais cette abondance de talents pourrait créer quelques problèmes...

« Deschamps le rapproche de sa position du PSG » C’est le cas avec Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. Avant le premier match contre le Sénégal, tout le monde se demande en effet si les deux stars de l’équipe de France vont arriver à s’entendre sur le terrain. « C’est l’un des enjeux de ce France-Sénégal. Jusque-là, jusqu’au match contre l’Irlande du Nord (3-1 à Lille), Michael Olise avait une position axiale et Dembélé partait de la droite. En redonnant à Olise sa position du Bayern, et en recentrant Dembélé, Deschamps rapproche le Ballon d’Or de sa position du PSG » a expliqué Vincent Duluc.