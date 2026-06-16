Coupe du monde 2026 - France/Sénégal : La statistique impressionnante avec Didier Deschamps !

Pierrick Levallet

Ce mardi soir, l’équipe de France lance sa Coupe du monde 2026. Les Bleus feront leur entrée en lice face au Sénégal au MetLife Stadium, avec l’intention de prendre les trois points pour bien démarrer le Mondial. Une statistique de la sélection tricolore sous les ordres de Didier Deschamps risque d’ailleurs de rassurer les supporters français.

L’équipe de France va faire son entrée en lice dans cette Coupe du monde 2026 ce mardi soir. Kylian Mbappé et ses partenaires retrouvent le Sénégal de Sadio Mané au MetLife Stadium du New Jersey avec la ferme intention de repartir avec les trois points pour démarrer leur Mondial d’une excellente manière. Les Bleus souhaitent réaliser le plus beau parcours possible pour la dernière compétition majeure de Didier Deschamps sur le banc tricolore. Et une statistique devrait rassurer les supporters français à quelques heures du coup d’envoi.

Deschamps n'a jamais raté une entrée en lice de l'équipe de France Comme le rapporte L’Equipe, l’équipe de France de Didier Deschamps ne s’est jamais inclinée lors de ses matchs d’ouverture, que ce soit en Coupe du monde ou à l’Euro. Mieux encore, les Bleus se sont toujours imposés avec le coach de 57 ans à leur tête. La sélection tricolore a débuté son Mondial 2014 par un succès face au Honduras (3-0), notamment grâce à un doublé de Karim Benzema. L’équipe de France a ensuite lancé son Euro 2016 avec un succès face à la Roumanie (2-1), tout comme contre l’Australie à la Coupe du monde 2018. L’Euro 2021 a démarré avec une victoire contre l’Allemagne (1-0). Les Bleus se sont également imposés face à l’Australie à la Coupe du monde 2022 (4-1), puis face à l’Autriche à l’Euro 2024 (0-1).