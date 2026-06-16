Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé - Des possibles tensions à venir en équipe de France : «Ça peut poser des problèmes…»

Coéquipiers en équipe de France, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé sont aujourd’hui très proches sur et en dehors du terrain. Le fait est que cette amitié pourrait bien être mise à rude épreuve à l’occasion de la Coupe du monde. En effet, selon les dires de Bertrand Latour, il pourrait bien y avoir de l’électricité dans l’air entre Mbappé et Dembélé en fonction de l’investissement défensif du capitaine des Bleus.
Avant l’entrée en lice de l’équipe de France à la Coupe du monde, la relation entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé a fait l’objet de nombreuses discussions. Mais voilà qu’entre les deux coéquipiers, tout irait pour le mieux. Lucas Hernandez a d’ailleurs savoir à ce propos : « Ce sont deux joueurs, deux personnes qui s’entendent extrêmement bien, sur le terrain ils sont toujours ensemble, en dehors aussi. Ils font des blagues. A table, tous les jours, ils sont à côté. Ils ont une relation très proche ». La symbiose entre Mbappé et Dembélé sera-t-elle toutefois toujours d’actualité dans les jours à venir ?
Mbappé va-t-il défendre ?
Capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé a une énorme pression sur les épaules pour cette Coupe du monde. En effet, l’attaquant du Real Madrid est très attendu et voilà que ses actes sur le terrain sont scrutés de très près. A l’occasion des matchs de préparation, Mbappé n’a pas manqué d’être critiqué, comme régulièrement, sur son faible investissement défensif. Cela sera-t-il le cas lors de la Coupe du monde ? Si cela venait à se reproduire, voilà que ça pourrait faire quelques étincelles avec Ousmane Dembélé à en croire Bertrand Latour.
« Si lui ne court jamais et que Dembélé doit faire les basses oeuvres… »
« Mon ressenti sur la saison de Mbappé ? Il a marqué énormément de buts comme il le fait depuis qu’il est né. Mais pour autant, manifestement, autour de lui, il y a beaucoup de crispations, elles sont externes, médiatiques, populaires et elles sont aussi internes. Il y a eu des problèmes, de ce que j’ai compris, avec le dernier entraîneur, avec un certain nombre de partenaires aussi. Je suis obligé de parler de lui, c’est l’un des meilleurs joueurs du monde et un personnage médiatique. Le problème c’est que je dis à chaque fois les mêmes choses. Je pense que tant qu’il sera bon pour lui et pas pour les autres, il n’y arrivera pas. Il est très fort, mais si vous voulez être bon tout seul, il faut faire du tennis. Il ne faut pas s’attendre à voir Mbappé s’arracher comme le fait Kvara ? Il va falloir le faire un peu en équipe de France parce que sinon il va y avoir des problèmes. Si lui ne court jamais et que Dembélé doit faire les basses oeuvres, même s’ils s’entendent bien, au bout d’un moment, ça peut poser des problèmes », a ainsi expliqué le journaliste de Canal+ pour Colinterview. A voir comment ça se passera donc entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé.