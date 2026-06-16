Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé - Des possibles tensions à venir en équipe de France : «Ça peut poser des problèmes…»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Coéquipiers en équipe de France, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé sont aujourd’hui très proches sur et en dehors du terrain. Le fait est que cette amitié pourrait bien être mise à rude épreuve à l’occasion de la Coupe du monde. En effet, selon les dires de Bertrand Latour, il pourrait bien y avoir de l’électricité dans l’air entre Mbappé et Dembélé en fonction de l’investissement défensif du capitaine des Bleus.

Avant l’entrée en lice de l’équipe de France à la Coupe du monde, la relation entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé a fait l’objet de nombreuses discussions. Mais voilà qu’entre les deux coéquipiers, tout irait pour le mieux. Lucas Hernandez a d’ailleurs savoir à ce propos : « Ce sont deux joueurs, deux personnes qui s’entendent extrêmement bien, sur le terrain ils sont toujours ensemble, en dehors aussi. Ils font des blagues. A table, tous les jours, ils sont à côté. Ils ont une relation très proche ». La symbiose entre Mbappé et Dembélé sera-t-elle toutefois toujours d’actualité dans les jours à venir ?

Mbappé va-t-il défendre ? Capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé a une énorme pression sur les épaules pour cette Coupe du monde. En effet, l’attaquant du Real Madrid est très attendu et voilà que ses actes sur le terrain sont scrutés de très près. A l’occasion des matchs de préparation, Mbappé n’a pas manqué d’être critiqué, comme régulièrement, sur son faible investissement défensif. Cela sera-t-il le cas lors de la Coupe du monde ? Si cela venait à se reproduire, voilà que ça pourrait faire quelques étincelles avec Ousmane Dembélé à en croire Bertrand Latour.