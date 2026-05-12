Du jamais vu en 26 ans : Le boss du Real Madrid revient sur la bagarre entre Tchouameni et Valverde !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Présent en conférence de presse ce mardi, Florentino Pérez est revenu sur la violente altercation entre Aurélien Tchouameni et Federico Valverde survenue la semaine dernière. Le président du Real Madrid a tenté de dédramatiser la situation, regrettant surtout que cette histoire ait fuité dans la presse alors que cela arrive chaque année selon lui.

S’il ne voulait pas vraiment parler du sportif et était surtout là pour régler ses comptes avec la presse espagnole, Florentino Pérez a tout de même évoqué l’affaire entre Aurélien Tchouameni et Federico Valverde ce mardi, lors d’une conférence de presse exceptionnelle. Pour le président du Real Madrid, le plus grave n’est pas la violente altercation qui a conduit à l’hospitalisation de l’Uruguayen, mais le fait que cela ait été divulgué dans la presse.

«Ça me paraît encore pire que ce soit devenu public» « Ça me paraît très mal. Et ça me paraît encore pire que ce soit devenu public. Je suis là depuis 26 ans et il n'y a pas une année où il n'y a pas eu une bagarre entre deux joueurs. Ou même quatre. Mais ça reste au sein de la maison. Ce qui me paraît mal, c'est que ce soit sorti. Tu mets un coup, l'autre te le rend, et au final rien, ils sont amis. Pour moi, les fuites sont ce qu'il y a de pire. C'est qu'il y a quelque chose de plus que la bagarre. En 26 ans, c'est la première fois que je suis témoin de ça », a déclaré Florentino Pérez, dans des propos rapportés par RMC Sport.