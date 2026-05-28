Ligue des champions : Ce n'est arrivé que neuf fois, le rendez-vous historique du PSG

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Certes, le PSG est qualifié de grand favori de cette finale contre Arsenal le 30 mai prochain à la Puskas Arena de Budapest. Une victoire lui permettrait d'intégrer un cercle très fermé et exclusif de clubs ayant remporté plusieurs Ligues des champions de suite, une prouesse qui n'a eu lieu qu'à neuf reprises dans l'histoire de la compétition. Cependant, il faudra réaliser ce qu'aucun autre club européen n'a su faire cette saison en C1...

Le Paris Saint-Germain peut écrire une magnifique page de son histoire en terres hongroises. Le 31 mai dernier, les hommes de Luis Enrique brisaient la malédiction en remportant la première Ligue des champions en 55 années d'existence du club grâce à une démonstration à Munich en finale contre l'Inter (5-0). Et après une nouvelle campagne éprouvante en croisant notamment la route de Chelsea, de Liverpool et du Bayern Munich aux tours précédents, les Parisiens sont confrontés au fraîchement intronisé champion d'Angleterre : Arsenal.

Un adversaire que personne n'a battu pour le PSG A la Puskas Arena de Budapest, le PSG devra faire ce qu'aucune autre équipe n'a réussi à faire cette saison sur la scène européenne : battre Arsenal. Le club londonien a signé un sans-faute pendant la saison régulière avec huit victoires en autant de rencontres. Malgré un match nul à chaque fois en 1/8ème, en quart et en demi-finale, les Gunners n'ont tout de même jamais connu la défaite. Le Paris Saint-Germain a donc fort à faire afin d'espérer entrer dans un cercle très fermé réservé à l'élite de la compétition.

Des three-peat pour le Real Madrid, l'Ajax Amsterdam et le Bayern Munich Depuis la création de la Ligue des champions, seuls huit clubs sont parvenus à conserver leur titre glané la ou les saisons précédentes. Le Real Madrid l'a fait entre 1956 et 1960 ainsi qu'entre 2016 et 2018. Même son de cloche pour l'Ajax Amsterdam entre 1971 et 1973 ou encore le Bayern Munich entre 1974 et 1976. Voilà pour les équipes qui ont signé un three-peat ou plus.