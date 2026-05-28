De l'ASSE à Arsenal : Sept ans plus tard, une incroyable anecdote est révélée sur le transfert de Saliba

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Transféré de l'ASSE vers Arsenal en 2019, William Saliba a été un joueur scruté et attendu par les dirigeants des Gunners qui souhaitaient à l'époque laver l'affront subi en finale de Ligue Europa contre Chelsea (1-4) en renforçant la défense. Virgil Van Dijk étant intouchable, Arsenal jettait son dévolu sur le meilleur jeune défenseur à son poste. Le co-président Josh Kroenke a tout balancé avant la finale de Ligue des champions face au PSG samedi.

A seulement 18 ans, William Saliba faisait tourner bien des têtes sur le marché des transferts à l'ouverture du mercato estival de 2019. Soit, quelques semaines seulement après la finale de la Ligue Europa perdue par Arsenal face à Chelsea le 29 mai à Bakou (4-1). Ce fut le moment choisi par le comité directeur des Gunners lâchaient les chevaux pour le débaucher auprès de l'ASSE pour environ 30M€.

«Virgil van Dijk ? " À moins d’avoir 100 millions de livres, tu ferais mieux de ne pas y penser"» Les dirigeants d'Arsenal prenaient le meilleur sur leurs homologues de Tottenham et de la Roma notamment. Mais comment les décideurs des fraîchement champions d'Angleterre ont pris la décision de miser sur le natif de Bondy ? La défaite contre Chelsea a permis à Josh Kroenke, co-président d'Arsenal, de recruter un défenseur central de classe mondiale. Il s'est livré sur ce processus assez spécial. « C'est drôle d'y repenser. J'ai eu une super conversation avec Per Mertesacker. Après la finale à Bakou (Ligue Europa 2019), j'ai fait une remarque à propos de Virgil van Dijk, qui était arrivé à Liverpool un an ou deux auparavant. J’ai demandé : "Comment faire pour intégrer un joueur comme lui dans notre système ? " Il m’a répondu : " À moins d’avoir 100 millions de livres, tu ferais mieux de ne pas y penser" ».