Mercato : Un joueur a signé, ça ne va rien coûter à l’OM

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Deux saisons et puis s’en va. Mason Greenwood semble être l’une des premières victimes de la situation financière critique dans laquelle se trouve l’Olympique de Marseille. L’Anglais se dirigerait vers l’Italie et la Roma. Du côté des arrivées, le directeur sportif Grégory Lorenzi a bouclé une première signature à un prix défiant toute concurrence.

La semaine dernière, l’UEFA examinait le cas de l’Olympique de Marseille selon L’Equipe. Et pour cause, quatre ans après « l’accord de règlement » convenu entre les deux parties, les dettes de l’OM étalées sur la période s’élèvent à 157M€. Une situation critique qui pourrait engendrer dans le pire des cas une exclusion du club marseillais pour la prochaine campagne de Ligue Europa. En parallèle, l’Olympique de Marseille se doit de dégraisser son effectif en se séparant des joueurs dotés d’une belle valeur marchande.

L’OM commence son grand nettoyage de printemps avec Greenwood Ce qui semble être le cas de Mason Greenwood. Un transfert vers la Roma pour au moins 40M€ serait en très bonne voie. La Provence révèle dans ses colonnes du jour ce lundi que l’attaquant anglais aurait rendu les clés de son domicile à Aix-en-Provence, un indice de taille confirmant la fin imminente de son aventure avec l’Olympique de Marseille. En parallèle, le nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi aurait déjà bouclé la venue d’un jeune défenseur central seulement âgé de 18 ans : Sacha Lung.