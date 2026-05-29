Bruno Genesio à la place d’Habib Beye : L’inquiétude de Bertrand Latour pour le prochain entraîneur de l’OM

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Venu remplacer Roberto De Zerbi en cours de saison, Habib Beye pourrait bien ne pas être l’entraineur de l’OM la saison prochaine malgré un contrat jusqu’en 2027. Ça pourrait bouger sur le banc de touche cet été et avec le récent départ de Bruno Genesio du LOSC, le nom de ce dernier est évoqué à Marseille. Mais voilà que Bertrand Latour a quelques doutes.

Bruno Genesio et le LOSC, c’est fini. En effet, les Dogues ont officialisé la fin de leur collaboration avec l’entraîneur français. « Le LOSC et Bruno Genesio ont décidé de ne pas donner suite à leur collaboration au terme de cette saison 2025-2026 et des deux années de contrat qui liaient son entraîneur principal au club », a-t-on pu lire dans le communiqué du LOSC pour annoncer cette séparation avec Genesio, dont l’avenir est aujourd’hui au coeur des interrogations.

« Est-ce qu’il est si solide que ça ? » Quel sera alors le prochain club de Bruno Genesio après le LOSC ? Son nom revient depuis un moment du côté de l’OM où Habib Beye pourrait être prochainement remplacé. Réagissant à cette possibilité, Bertrand Latour a émis ses doutes, expliquant sur le plateau du Late Football Club : « Peut-être que Genesio sait où il va aller, ce qu’il se dit c’est qu’il va peut-être finir à Marseille. Moi je trouve que la gestion de Bruno Genesio de sa relation avec Olivier Létang prouve que face à l’adversité et la pression… Est-ce qu’il est si solide que ça ? Je ne sais pas. Vu qu’à Marseille c’est un club de fadas, est-ce qu’il va être capable de tenir ? Ça m’interroge un petit peu ».