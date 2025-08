Mercato : Une recrue plombée par le prochain transfert de l’OM ?

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A l’OM, tout va très vite ces derniers temps. Après Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Paixao la semaine dernière, c’est Timothy Weah qui a mis le pied à Marseille mardi dans le cadre de sa signature. Et en coulisses, un nouveau feuilleton semble avoir été enclenché : Edon Zhegrova. L’éventuelle venue du Kosovar du LOSC aurait une incidence directe sur Weah. Explications.

Edon Zhegrova (23 ans) va-t-il quitter le LOSC après trois années et demi passées dans le nord de la France ? Au vu de la situation à Luchin entre le joueur et l’équipe dont il a été écarté et privé de tournée de pré-saison en Allemagne, il semble impensable que Zhegrova passe l’intégralité de l’été à Lille. Qui plus est en raison de ses touches en Arabie saoudite ainsi que l’intérêt de l’OM révélé par le journaliste Fabrizio Romano et confirmé par L’Équipe mardi soir.