Transfert à l’ASSE : Une légende a signé, les coulisses dévoilées !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Révélé en tant que joueur du côté de l’AS Nancy Lorraine, Michel Platini avait ensuite rejoint l’ASSE pour faire les belles heures du club stéphanois. C’est en 1979 que la légende du football français avait posé ses valises dans le Forez pour rejoindre les Verts. Un transfert dont se souvient bien Olivier Rouyer, coéquipier de Platini à Nancy, et sur lequel il est revenu.

Aujourd’hui en Ligue 2, l’ASSE n’en reste pas moins un club historique du football français. Les Verts ont d’ailleurs vu certains des grands noms passer dans leur effectif. C’est bien évidemment le cas de Michel Platini, arrivé en 1979 en provenance de l’AS Nancy Lorraine et resté jusqu’en 1982 dans le Forez. Un transfert à Saint-Etienne qui avait alors acté la séparation entre Olivier Rouyer et Platini, coéquipiers à l’ASNL.

« On était plus ou moins dans l’indiscrétion » Dans un entretien accordé à Poteaux-Carrés, Olivier Rouyer a d’ailleurs raconté comment s’est passé ce transfert de Michel Platini à l’ASSE. L’ancien joueur de Nancy a alors confié : « Quand il nous a annoncé son départ, nous on était tous contents pour lui. On était plus ou moins dans l'indiscrétion, mais bon ce n'était pas important. Le problème c'est qu'on perdait quelqu'un avec qui il se passait beaucoup de choses, et pas qu'avec moi, avec certains collègues de l’équipe ».