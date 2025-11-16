ASSE : Mercato de «folie», son père balance tout !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au terme d’une saison dernière ratée, l’ASSE est redescendue en Ligue 2. Des questions se sont alors posées sur l’avenir de Lucas Stassin. Finalement, les Verts ont réussi à conserve l’attaquant belge, pourtant très courtisé. Tout au long de l’été, ça a été animé autour de Stassin, qui a reçu de très nombreuses sollicitations comme l'a expliqué son père.

Compte tenu de la relégation de l’ASSE en Ligue 2, Lucas Stassin était l’une des bonnes affaires chez les Verts. Le Paris RC, Rennes… Le Belge a été très courtisé, mais encore fallait-il répondre aux attentes XXL dans le Forez. Finalement, Stassin est resté à Saint-Etienne et voilà que son père est revenu sur cet été agité, expliquant dans un premier temps pour Sacha Tavolieri : « Cet été c’était la folie autour de Lucas sans exagérer. Tous les jours les agents de tous les pays m’appelaient pour travailler avec lui alors qu’il a déjà un agent ».

« Quand des équipes qui jouent la Champion’s League se présentent… » Toujours à l’ASSE, Lucas Stassin aura donc pu partir étant donné que les prétendants ne manquaient pas. Le père du Belge a ainsi expliqué : « Pour revenir sur cet été, malheureusement Saint-Étienne est rétrogradé en Ligue 2 donc tout le plan de base n’est plus le même par rapport au projet qui avait été mis en place pour son développement de carrière. Il a fallu le digérer. Ce n’est pas à cause de Saint-Étienne, ça n’a rien à voir avec ce grand club. Je comprends les supporters, ils ne veulent pas que Lucas parte et ils n’acceptent pas qu’il évoque le fait de partir. Lucas voulait rester à Saint-Étienne cet été, si l’ASSE était resté en Ligue 1, j’aurai passé un mercato beaucoup plus calme. Quand tu as 20 ans avec son profil, des sollicitations il y allait en avoir, c’est ce qu’il s’est passé avec pas mal de clubs qui le voulaient pour poursuivre sur progression. Quand des équipes qui jouent la Champion’s League se présentent, tu réfléchis pour ton évolution, Lucas c’est son métier, il ne faut pas se leurrer, il y a aussi l’aspect financier qui entre en compte ».